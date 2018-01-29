Ярославский «Авиценна» доступен всем

Вряд ли нужно объяснять, что медицинский центр назван по имени знаменитого средневекового ученого, философа и врача. Но не все знают, что Авиценна написал научный трактат о лечении заболеваний уха и зубов. Именно на этом специализируется ярославский медицинский центр «Авиценна». Он оказывает помощь по медицинским специальностям в сферах стоматологии (лечение зубов, протезирование, профессиональная гигиена полости рта, профилактика кариеса), оториноларингологии, фониатрия (лечение заболеваний голоса).

- Прием пациентов в нашем медицинском центре осуществляют медицинские кадры, прошедшие тщательный отбор - это врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук, профессора, что позволяет оказывать помощь пациентам с самыми высокими требованиями качества медицинских услуг. Разумеется, мы обеспечиваем стерильность и безопасность лечения - говорит Ольга Троханова, генеральный директор МЦ «Авиценна».

Ольга Юрьевна Троханова, директор

Услуги медицинского центра востребованы ярославцами. Сейчас, зимой, безусловно, особенно важна горожанам помощь отоларингологов. Каждый человек, наверняка, сталкивался с проблемой, когда на утро болит горло, появился насморк, болит голова, да и в целом состояние разбитое. Причиной этого может быть не только банальная простуда, но и аллергическая реакция, а также многое другое. Важно помнить главное: пускать на самотек подобные проблемы ни в коем случае нельзя! Своевременное обращение к специалистам предотвратит серьезные заболевания.

Медицинский центр «Авиценна» предлагает ярославцам эндоскопические исследования и лечение хронических заболеваний ЛОР-органов (аденоиды, полипы, ангина, этмоидит, гайморит, фронтит, ларингит, фарингит, фарингит, тонзиллит и т.д.). В частности, консультации и помощь пациентам здесь оказывает Николай Янович Горносталёв, заведующий оториноларингологическим отделением ГАУЗ ЯО КБ СМП имени Н.В Соловьева, кандидат медицинских наук.

Круглый год популярны у горожан услуги по протезированию зубов. Такие процедуры дают возможность полностью или частично возобновить все естественные функции зубов. Современные технологии позволяют устанавливать протезы абсолютно безболезненно. Кроме того, протезирование имеет отменный косметический эффект. Медицинский центр «Авиценна» - это лечение зубов, профгигиена, профилактика кариеса, стоматология для будущих мам. В работе здесь используются качественные и высокопрочные материалы.

Шиленков Кирилл

Еще одно направление деятельности медицинского центра «Авиценна» - фониатрия, то есть изучение голоса и его болезней. Врач-фониатр чаще всего работает с особой категорией пациентов – людьми «голосовых» профессий: педагогами, лекторами, дикторами, актерами, певцами, священнослужителями. К возникновению нарушений голоса (дисфоний), приводят различные причины. Это может быть связано и с болезнями – например, острым и хроническим ларингитом, парезом голосовых складок, опухолями, функциональными дисфониями. Разобраться с ними под силу только специалисту – фониатру. Он выполнит полное обследование с использованием современных методик оценки качества голоса и ларингостробоскопии. Именно стробоскопия позволяет отличить болезнь голосовых складок от простого расстройства их функции. В медицинском центре «Авиценна» с пациентами работает врач-фониатр, профессор кафедры оториноларингологии Ярославского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Виктория Викторовна Шиленкова.

Шиленкова Виктория Викторовна Оториноларинголог-фониатр высшей категории

Важно, что услуги «Авиценны» доступны, поскольку клиника расположена в самом центре Ярославля по адресу: ул. Салтыкова-Щедрина, 12 (1 этаж). Если же у вас нет возможности посетить медицинский центр в рабочее время (09.00 - 20.00), то в «Авиценне» вам будут рады предложить выезд врача на дом или прием в выходной день или поздние часы (по предварительной записи). Таким образом удобное расположение, транспортная доступность и четкая организация работы медицинского центра «Авиценна» позволяют получать здесь медицинскую помощь любому жителю Ярославля и Ярославской области. Кстати, после новогоднего праздника «Авиценна» возобновит свою работу уже с 3 января.