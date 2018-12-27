СК возбудил уголовное дело об избиениях в угличской колонии

В Ярославской области возбуждено очередное уголовное дело о пытках в исправительной колонии. На этот раз в центре внимания оказалась угличская ИК-3, в которой, по предварительным данным, потерпевшими признаны 25 человек.

Заключенные обратились за помощью в фонд «Общественный вердикт», который получил широкую известность после дела Евгения Макарова, запись с пытками которого попала в сеть июле этого года. После публикации скандального видео было возбуждено уголовное дело, а об аналогичных случаях заговорили по всей стране.

Адвокат правозащитной организации Ирина Бирюкова выложила в сеть фотографии постановления о возбуждении уголовного дела. В документе написано, что сотрудники исправительной колонии № 3 города Углича умышленно превышали пределы своих должностных полномочий и использовали физическую силу и специальные средства в отношении заключенных, не имея к этому законных оснований.

Из показаний потерпевших заключенных известно, что многих из них подвергали пыткам и избиению систематически и многократно. Некоторых - несколько лет. Поводом могли стать жалобы заключенных в прокуратуру, свидетельство по делам других осужденных, когда потерпевшие подтверждали факты наличия телесных повреждений и прочее. Сотрудники истязали людей, сажая их в неотапливаемый «стакан», били за то, что те отказывались подписывать какие-либо документы без перевода на родной язык или за отказ от прохождения медицинских процедур без присутствия врачей.

По мнению адвоката, 25 заключенных - это только начало.