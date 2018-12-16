2018-12-16T01:39:31+03:00
Общество

Добрый судья из Ярославля: известный педагог снялся в «Умницах и умниках»

Михаил Нянковский посетовал на плохое отношение к учителям и похвалил ректора ЯГПУ
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Добрый судья из Ярославля: известный педагог снялся в «Умницах и умниках»Добрый судья из Ярославля: известный педагог снялся в «Умницах и умниках»Фото: скриншот с видео
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Михаил Нянковский, известный в Ярославле педагог, возглавил судейскую коллегию – Высокий Ареопаг – в телепрограмме «Умницы и умники». Заслуженный учитель России, лауреат премии Российской Федерации, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России» засветился на Первом канале в субботу, 15 декабря.

- Между нами только вам скажу, что это человек уже шесть лет ведет программу «Умники и умницы» в Ярославле, - отрекомендовал судью Юрий Вяземский, бессменный ведущий программы.

В первом конкурсе Михаил Нянковский решал, в каком порядке участники будут выбирать дорожки для основной части викторины. Тема конкурса красноречия «Учитель – это звучит гордо» заставила Михаила Нянковского усмехнуться.

Добрый судья

На втором этапе в спорной ситуации ведущий обратился к Михаилу Нянковскому, тот решил, что даже с небольшой ошибкой девочка из Карачаево-Черкесии заслужила орден за свой ответ.

- Хороший судья, - заметил ведущий, и девочка с ним согласилась.

- У меня предки были очень добрые, потому и я такой, - объяснил он позднее.

Юрий Вяземский вынудил ярославца упомянуть фамилию своих предков – творческой семьи Тыняновых.

Учитель – не лошадь, а человек

В третьем туре зрители узнали, что у судьи нет собаки. А в конце передачи Михаил Нянковский рассказал, как он проводит ярославскую версию «Умников и умниц». Он поведал, что проведение игры и суждение – это совсем разные вещи.

- Очень большая ответственность, потому что я прекрасно понимаю, насколько важны для ребят все эти ордена-медали и движение по дорожкам, потому что это пошагово приближает их к мечте.

Также заслуженный учитель поблагодарил своих учителей литературы и химии и посетовал, что не все считают профессию педагога важной. Особенно те, от кого зависит благосостояние самих учителей и условия их работы. Судья признал, что учитель – это иногда загнанная лошадь, но хотелось бы, чтобы отношение было все-таки как к человеку.

Кроме того, Михаил Нянковский высоко оценил работу нынешнего ректора Ярославского педагогического университета, Михаила Груздева, на всю страну заявив, что при нем университет расцветет.

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