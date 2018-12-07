2018-12-07T16:06:32+03:00
Общество

Мандариновое настроение: рэпер Мот выступит на Новый год в Ярославле за три миллиона рублей

Стало известно, во сколько в этом году выльются праздничные сюпризы для народа
Александр Клещев
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Мандариновое настроение: рэпер Мот выступит на Новый год в Ярославле за три миллиона рублей.Мандариновое настроение: рэпер Мот выступит на Новый год в Ярославле за три миллиона рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Стало известно, во сколько в этом году обойдется в Ярославле новогодний праздник для народа. Вернее, его изюминка - выступление рэпера Мота на Советской площади 1 января. В три милллиона рублей! Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Деньги певец получит за 45-минутный концерт. Договор с лейблом «Black Star» заключал концертно-зрелищный центр «Миллениум», принадлежащий области. При этом организаторы взяли на себя обязанность оплатить не только само выступление звезды, но также дорогу, проживание. Принимающая сторона должна выделить Моту гримерку и комнату для автограф-сессии, наладить свет и звук, а также оформить сцену согласно райдеру, обеспечить певца транспортом и даже понести расходы на переезды участников выступления по городу, не связанные с проведением концертной программы.

Первые полтора миллиона Мот уже получил в середине ноября, другую половину ему должны выплатить по договору до 15 декабря. Начало его выступления на Советской площади – в 00.30.

На тех же условиях выступит и группа «Республика». Только выставленный ими ценник поменьше – 902 тысячи рублей. Выступать они будут 50 минут – до 23.55 часов.

На этом траты не заканчиваются – на монтаж сцены в новогоднюю ночь и оборудование на ней света, звука и видеооборудования потратят около 2,5 миллионов рублей. Займется этим московская компания «Джемтэк». Она уже работала по контрактам с КЗЦ - например, в прошлый Новый год отвечала за световое сопровождение на Советской площади.

Ну и какое же «Мандариновое настроение» без мандаринов! На госзакупках размещен лот - пошив 19 костюмов «Мандарин» по пять с половиной тысяч рублей каждый. Итого - почти 105 тысяч. А в общей сложности по госзакупкам на организацию Нового года потратили чуть меньше шести с половиной миллионов рублей. Надеемся, что все вложенное окупиться отличным настроением горожан.

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