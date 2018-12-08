Линейному судье Ивану Дедюле пришлось обращаться к медикам после удара в лицо, полученного от нападающего ярославского «Локомотива» Артура Каюмова. Происшествие случилось 7 декабря во время матча в Ярославле с финским «Йокеритом».

На 48-й минуте игры, когда счет на табло был 0:3 в пользу гостей, 20-летний форвард «Локомотива», видимо, не выдержал напряжения и грубо ударил соперника о борт Началась потасовка. Каюмов замахнулся на одного из финских хоккеистов. Но его кулак угодил в лицо судьи, который пытался разнять дерущихся.

Каюмов сначала впечатал в борт одного из соперников, а потом ударил судью.Фото: Андрей КОМИССАРОВ

В итоге Каюмова удалили до конца игры. А судью отвезли в больницу. Предварительный диагноз, который ему поставили медики - закрытая черепно-мозговая травма.

Сам ярославский игрок сожалеет о случившемся и уже принес извинения Ивану Дедюле.

- Никакого умысла с моей стороны не было, - сказал Артур Каюмов в интервью Sport-express.ru. - Я просто не увидел судью, да и не в него целился. После матча я подошел к нему, спросил, как у него дела. Иван Дедюля сказал, что сейчас поедет в больницу, ему наложат пару швов… Хотелось бы извиниться перед судьей, это было случайно.

После ЧП счет матча больше не поменялся. Ярославцы уступили гостям к великому разочарованию болельщиков.