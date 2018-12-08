2018-12-08T12:15:06+03:00
Спорт

После удара от нападающего ярославского «Локомотива» хоккейный судья пропал в больницу

Потасовка произошла во время матча с финским «Йокеритом»
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
После удара от ярославского хоккеиста судья пропал в больницу.После удара от ярославского хоккеиста судья пропал в больницу.Фото: Андрей КОМИССАРОВ
Изменить размер текста:

Линейному судье Ивану Дедюле пришлось обращаться к медикам после удара в лицо, полученного от нападающего ярославского «Локомотива» Артура Каюмова. Происшествие случилось 7 декабря во время матча в Ярославле с финским «Йокеритом».

На 48-й минуте игры, когда счет на табло был 0:3 в пользу гостей, 20-летний форвард «Локомотива», видимо, не выдержал напряжения и грубо ударил соперника о борт Началась потасовка. Каюмов замахнулся на одного из финских хоккеистов. Но его кулак угодил в лицо судьи, который пытался разнять дерущихся.

Каюмов сначала впечатал в борт одного из соперников, а потом ударил судью. Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Каюмов сначала впечатал в борт одного из соперников, а потом ударил судью.Фото: Андрей КОМИССАРОВ

В итоге Каюмова удалили до конца игры. А судью отвезли в больницу. Предварительный диагноз, который ему поставили медики - закрытая черепно-мозговая травма.

Сам ярославский игрок сожалеет о случившемся и уже принес извинения Ивану Дедюле.

- Никакого умысла с моей стороны не было, - сказал Артур Каюмов в интервью Sport-express.ru. - Я просто не увидел судью, да и не в него целился. После матча я подошел к нему, спросил, как у него дела. Иван Дедюля сказал, что сейчас поедет в больницу, ему наложат пару швов… Хотелось бы извиниться перед судьей, это было случайно.

После ЧП счет матча больше не поменялся. Ярославцы уступили гостям к великому разочарованию болельщиков.

У Артура Каюмова не выдержали не нервы при счете 0:3. Фото: Андрей КОМИССАРОВ

У Артура Каюмова не выдержали не нервы при счете 0:3.Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Еще больше материалов по теме: «ХОККЕЙ: «Локомотив» (Ярославль)»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Валенсия – Севилья 8 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча 15 тура испанской Примеры
Футбол, матч Валенсия – Севилья. Прямая онлайн-трансляция матча тура испанской Примеры. Встреча состоится 8 декабря на стадионе «Месталья». Составы команд, прогнозы, статистика личных встреч
Локомотив - Оренбург 8 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча 17 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Локомотив - Оренбург 8 декабря 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 8 декабря 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 17 тура чемпионата России по футболу 2018/2019
Зенит-Рубин 9 декабря 2018: Прогноз на матч 17 тура чемпионата России по футболу
Прогноз на матч 17 тура чемпионата России по футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Рубин» (Казань). Команды сыграют в воскресенье, 9 декабря в Санкт-Петербурге на «Санкт-Петербург Арене». Начало – в 19.00
Новости 24
«Кошки-смертники»: ярославца, попавшего зимой на дачу, встретил десяток брошенных мурок
Власти предложили ввести в центре Ярославля «сухой закон» на полторы недели
«Черный вечер» для «Локомотива»
В Рыбинске на полдня сделают бесплатным проезд для Дедов Морозов и Снегурочек
Коньяк, конфеты и 80 тысяч рублей: в Ярославле эмигрант без регистрации пытался откупиться от полиции
Роман Курцын vs Роман Рыжиков: чей трюк эффектнее
Открытие экстрим-парка в Ярославле
В Ярославле парень хватал продукты в магазинах и просто убегал
В Ярославской думе хотят повысить зарплаты помощникам руководителей фракций
В Ярославской области по-прежнему будут поддерживать приемных родителей
В Ярославле мужчина украл из магазина банку пива, угрожая продавщице ножом
На НаШествии в Рыбинске можно будет полакомиться форелью на углях и рыбными сосисками
Новый год ярославцы могут встретить под дождем
В Рыбинске пропала 16-летняя Маргарита Левчук
В Ярославле водители снегоуборочных машин показали класс на дороге