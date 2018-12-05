Как выбирали нового мэра Ярославля: «даже у кота достаточный уровень тестостерона, чтобы принимать волевые решения»

- Что вы тут стоите? - кричит женщина из окна дома рядом с муниципалитетом.

- У нас пикеты одиночные, сегодня мэра выберут нового, - ответили ей.

- Ну, хорошо, - успокоилась пенсионерка и закрыла окно.

Пикетчики стояли на положенном законом расстоянии от Советской площади до улицы Андропова. Между ними туда-сюда курсировали полицейские, переговариваясь между собой.

Мимо людей с плакатами с написанными от руки призывами: «Выбрать мэра должен народ», «Ярославль – за прямые выборы мэра» и так далее, к муниципалитету стекались политики всех рангов. С интересом поразглядывал лозунги многолетний глава города Виктор Волончунас. Депутат облдумы Николай Александрычев медленно прошел мимо пикетчиков, не глядя по сторонам.

В зале заседаний постепенно собрались депутаты муниципалитета. Там стоял гвалт – депутаты здоровались и смеялись.

- Буду голосовать в зависимости от тех слов, что скажут кандидаты, - уже перед самым началом заседания объяснил Дмитрий Петровский. – Сначала надо послушать программы, а потом принять взвешенное решение.

Представители фракции КПРФ в муниципалитете надели белые футболки с надписью «За прямые выборы мэра».

- Ну, все, десять часов – давайте уже работать начнем, - предложили из зала.

- Уважаемые коллеги, прошу проверить карточки, - начал председатель муниципалитета Артур Ефремов. – Не все отображаются.

Депутаты расселись по своим местам. Опоздав на пять минут, в зал вошел и.о. мэра Владимир Волков в сопровождении заместителя губернатора Ярославской области Андрея Шабалина и заместителя председателя правительства Виктора Неженца. К слову, на избрании Владимира Слепцова присутствовал сам губернатор Дмитрий Миронов, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, председатель правительства Дмитрий Степаненко и Анатолий Лисицын.

После приветственного слова Андрея Шабалина, в котором он призывал депутатов «принять мудрое и взвешенное решение», муниципалитет принял повестку дня из одного вопроса – избрание мэра Ярославля.

- Предлагаю снять этот вопрос с повестки, - воззвала депутат от КПРФ Евгения Овод. – Мы категорически против назначения мэра. Его должен выбирать народ. Я призываю депутатов бойкотировать этот цирк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/680914" frameborder="0"></iframe> Фракция КПРФ в составе четырех депутатов покинула зал заседаний во время выборов мэра Ярославля.Александр Клещев

Вопрос с повестки, конечно, не сняли. А фракция КПРФ в составе четырех депутатов покинула зал заседаний. Журналисты аплодировали, а кандидаты начали представлять свои программы.

Первым был Сергей Балабаев. Он рассказал о своих планах, которые хочет воплотить на должности мэра, и заявил, что в город можно привлечь 30 миллиардов рублей.

- Я перед жителями, перед вами, перед Богом клянусь, что на должности мэра не приму ни одного решения, которое ущемляло бы интересы жителей, - заверил Сергей Анатольевич в конце выступления.

На вопрос Дмитрия Петровского, чем он отличается от других кандидатов, Сергей Балабаев ответил – физиологически. После добавил – большим опытом. При этом выборы кандидат не признает, но человек законопослушный, поэтому участвует. А насчет 30 миллиардов – может показать документы.

Следом выступил журналист Данила Бедяев. Главные тезисы его программы: вернуть городу полномочия в сфере строительства, не отдавать на концессию платные парковки в центре города, больше работать с активистами и начать экономию с себя.

Депутат Михаил Шабанов поинтересовался – владеет ли господин Бедяев бюджетной конкретикой, поскольку в его выступлении не было цифр.

- Мэр должен изменить подход, а не считать цифры, - заявил Данила Бедяев. – Я не поеду к Путину выпрашивать бэушный автобус.

Примерно в это время некоторые из ярославских СМИ поторопившись выдали на своих ресурсах цитату из выступления Владимира Волкова, который должен был выйти к трибуне только четвертым.

— Одна жительница написала мне, что людям надо жить здесь и сейчас, а не когда-то там. И это очень точно отражает главный тезис моей программы - решение насущных проблем города сегодня и четкое понимание того, что мы будем делать завтра, - говорилось в сообщении.

На трибуне между тем выступал кандидат от «Справедливой России» Алексей Бокарев. Он указал на то, что в Ярославль нужно привлекать богатых налогоплательщиков, таких, как глава компании «Р-Фарм» Алексей Репик. Кроме того, кандидат отметил , что обладает большим опытом по выведению компаний из банкротства, а Ярославлю как раз именно это и нужно.

Алексея Бокарева первым делом спросили о том, хватит ли ему опыта работы во власти, чтобы руководить Ярославлем. Кандидат заверил присутствующих, что с этим он справится.

Наконец, к трибуне вышел Владимир Волков. В его программе: развитие транспортной инфраструктуры - пообещал в 2019 году закупить 50 новых автобусов и 7 троллейбусов, возвратить должность главного архитектора, работать с обманутыми дольщиками, отремонтировать дороги и сократить долг Ярославля вместе с правительством области.

- А если губернатор вызовет вас и скажет, что необходимо принять очень непопулярное решение – как вы поступите? – спросил Волкова Дмитрий Петровский.

- В страшном сне не могу представить задачу, которую может поставить губернатор вопреки мнению жителей, - ответил кандидат.

На вопрос о том, не уедет ли он вскоре после избрания, Владимир Волков ответил, что хочет проработать пять лет. При хорошем результате готов идти на второй срок.

Видно, речь кандидата впечатлила депутатов и они стали разговаривать с ним, как с уже назначенным мэром. Спрашивали, могут ли рассчитывать на дальнейшее сотрудничество, просили построить ДК в Брагино, интересовались, нет ли трепета перед вступлением в должность, и где Владимир Волков встретит Новый год. Про опыт работы так никто и не спросил.

Пока чиновники выбирали, кто будет новым градоначальником, люди вышли на одиночные пикетыФото: Александр Клещев

Дальше выступил кандидат от ЛДПР Дмитрий Гаврилов. Перед началом его выступления депутаты начали выходить из зала группами и поодиночке. В середине выступления Гаврилова потихоньку возвращались обратно. Между тем, кандидат выступал против точечной застройки, за нормальный ремонт дворов и строительство детских домов и школ.

- Ярославлю нужно стремиться за Москвой, развиваться, - убеждал он.

- Без опыта работы на госслужбе, без знания бюджетных процессов… Вопросов нет, - сказал в конце его выступления депутат Илья Горохов.

Вслед за Дмитрием Гавриловым к трибуне вышел полковник Владлен Кислов, работающий в Высшем военном училище ПВО. Он тоже говорил о том, что Ярославль нужно подтягивать к столичному уровню.

- Город всего первого, принцип историзма надо учитывать, - заметил он во время выступления. – Только с таким уважением нужно подходить к вопросу управления городом.

Последним к трибуне вышел Александр Симон.

- Ну что? – начал он. Депутаты засмеялись. – Мое выступление прозвучит несколько в диссонанс. Я буду обращаться к вашей поруганной чести и поруганной совести.

Он сказал, что Владимир Слепцов отдал власть в Ярославле в руки оккупационного режима, подразумевая управленцев из Москвы.

- Этим объясняется появление здесь, простите, Владимир Михайлович, руководителя дачного поселка Красково, с населением 24 тысячи человек, - сказал он.

По мнению Симона, главная проблема Владимира Волкова в том, что он чужой для Ярославля.

- Как можно уважать город, где депутаты продают мнение своих избирателей? –спросил кандидат. – Калигула привел коня в сенат – и все согласились. То, что сказал Владимир Волков в своем выступлении, мог сказать каждый – только он был бы ярославцем.

По выражению Симона, «москвичи относятся к нам, как к папусам». Они «приехали выскрести наши сусеки и вынести наши амбары».

- Вы отдаете все безропотно, - пытался убедить он депутатов. – У нас отобрали все источники бюджета. Ваше молчание ягнят позволяет москвичам забирать у нас все.

Главной своей целью Александр Симон назвал возвращение прямых выборов мэра в Ярославле. Кроме того, по его мнению, городом должны управлять ярославцы.

- Пустили москвичей – вы считаете, что нам инвестиции принесут? Губернатор скоро отбудет, покинет нас, сирых и убогих, без обещанной манны небесной, - уверял Симон. – Люди стали выдвигать котов, чтобы они становились мэрами. Это можно понять. У кота, по крайней мере, есть первичные половые признаки и достаточное количество тестостерона, чтобы принимать волевые решения. А у вас с этим как-то не свезло.

Закончив свое выступление цитатой из «Тараса Бульбы», Александр Симон вышел из зала заседаний, постукивая черной тростью с золотым набалдашником.

Депутаты начали высказываться в поддержку Владимира Волкова.

За нового мэра проголосовал 31 человек из 33Фото: Александр Клещев

- Обвинили в том, что приехали варяги выскребать сусеки, - объяснил свою позицию председатель облдумы Алексей Константинов. – Во-первых, было бы что выскребать, а во-вторых, не все люди такие – есть те, кто хотят их наполнить. Во главе угла должна стоять задача сделать Ярославль лучше. Надо судить по делам. Я знаю человеческие качества Владимира Михайловича и понимаю, что они помогут ему. Часть ответственности за его работу беру на свои плечи.

Зампред правительства Виктор Неженец назвал доклад Волкова самым системным. По его словам, с Ярославлем у области «произошла потеря понимания», но его будут восстанавливать. Кроме того, его расстроило выступление Симона – он сказал, что люди не выбирают где им жить.

- У Владимира Михайловича глаз горит, - заметил Виктор Неженец. – Иногда он даже слишком напористый, он все пропускает через себя. Главное, чтобы человек был специалист.

В итоге за Владимира Волкова проголосовал 31 депутат из 33. Еще двое – за Дмитрия Гаврилова.

- Огромное спасибо за оказанное доверие, - поблагодарил новый мэр в своей речи после избрания. – В режиме плотном, рабочем, порой дискуссионном, двигаемся к тому, чтобы город развивался по всем направлениям. Для меня это огромная ответственность. Еще раз спасибо за то, что поддержали мою кандидатуру.

После окончания заседания Владимир Волков заявил, что главное сейчас – утверждение бюджета на 2019 год. Инаугурация пройдет на следующей неделе.