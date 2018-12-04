2018-12-05T11:14:48+03:00
Общество

ФСИН опровергла информацию об эпидемии ВИЧ в рыбинской ИК-2

Правозащитники писали, что вирусом заразилось 150 человек за полтора месяца
Александр Клещев
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ФСИН опровергла информацию об эпидемии ВИЧ в рыбинской ИК-2. Фото: Ирина Бирюкова / vk.com.ФСИН опровергла информацию об эпидемии ВИЧ в рыбинской ИК-2. Фото: Ирина Бирюкова / vk.com.
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Правозащитники сообщили об эпидемии ВИЧ среди заключенных рыбинской исправительной колонии №2.

- На данный момент известно, что за последние 1,5 месяца заражены ВИЧ-инфекцией порядка 150 человек, - пишет авдокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова в Фейсбуке. - И в настоящее время еще не все осужденные прошли проверку. Речь о том, что пока проверены 3 отряда. Возможно, что количество осужденных, зараженных ВИЧ-инфекцией будет больше. Ситуация станет ясной в ближайшие пару дней.

По словам Ирины Бирюковой, информация к ней поступила от родственников и друзей осужденных, которые содержатся в ИК-2. Тем не менее, во ФСИН информацию об эпидемии не подтвердили.

- Данная информация не соответствует действительности, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. - Все подозреваемые, обвиняемые и осужденные при поступлении в учреждения УФСИН России по Ярославской области, а также при освобождении проходят обязательные исследования на ВИЧ-инфекцию методом ИФА.

Кроме того, во ФСИН сообщили, что все инфицированные осужденные проходят антиретровирусную терапию.

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