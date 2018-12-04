2018-12-05T11:14:48+03:00
Происшествия

В ДТП с пассажирским автобусом в Ивановской области погиб водитель и пострадало 16 человек

По предварительным данным, мужчина за рулем потерял сознание
Роман Рыжиков
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Фото: Комсомольская правдаФото: Комсомольская правда
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Сегодня утром, 4 декабря, в городе Вичуге Ивановской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В 7:45 маршрутный «ПАЗик», в салоне которого находилось 20 человек, внезапно выехал на встречную полосу, протаранил забор и врезался в дерево. Удар был такой силы, что в салоне переломались сиденья.16 человек получили травмы различной степени тяжести. 56-летний водитель скончался.

Фото: УМВД России по Ивановской области

Фото: УМВД России по Ивановской области

- Мужчина за рулем потерял сознание, автобус остался без управления, -рассказали в пресс-службе УМВД России по Ивановской области. – По предварительным данным, его смерть может быть не связана с травмами, полученными при столкновении.

Тело водителя направлено на судмедэкспертизу, чтобы установить точную причину смерти. У остальных пострадавших в основном ссадины и ушибы. У троих – переломы. Кроме того, в аварии пострадали две девушки 17 и 16 лет и четырехлетний ребенок.

Фото: Комсомольская правда

Фото: Комсомольская правда

На месте работают специалисты, к ликвидации последствий аварии привлечены спасатели и медики. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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