2018-12-05T11:14:48+03:00
Происшествия

Пожар в Медягино: за гибель троих девочек ответят органы опеки

Следственный комитет по Ярославской области считает, что дети погибли из-за бездействия должностных лиц
Роман Рыжиков
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Устанавливаются конкретные люди, причастные к преступлениюУстанавливаются конкретные люди, причастные к преступлениюФото: Роман Рыжиков
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Следственный комитет РФ по Ярославской области возбудил еще одно уголовное дело после трагедии в селе Медягино Ярославского района. Напомним, там в пожаре погибли трое малышей, когда их мать ушла за дочерью в школу, заперев квартиру с включенным обогревателем. Сегодня стало известно, что возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц системы профилактики.

Еще в январе 2016 года семья попала в поле зрение органов опеки. Тогда 42-женщина была привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Стало быть, ответственные лица знали о положении детей и о том, что они нуждаются в опеке. Однако, меры предприняты не были. 27 ноября 2018 года двое семимесячных девочки и их четырехлетняя сестра погибли в пожаре.

Следователи изъяли необходимые документы, проводят допросы и выясняют все обстоятельства. Устанавливаются конкретные люди, причастные к преступлению.

Напомним, сама мать погибших девочек проходит подозреваемой по делу о причинении смерти по неосторожности и находится под подпиской о невыезде.

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