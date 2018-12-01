"НаШествие Дедов Морозов-2018": и рыбку съесть, и у тысяч волшебников о подарке попросить

В субботу, 15 декабря, по Рыбинску снова пройдет парад Дедов Морозов и новогодний праздник. «НаШествие» начнется традиционно у дворца спорта «Полет», а вот финиш и площадка главного праздника в этот раз сместится на площадь им. П.Ф. Дерунова.

– Программа «НаШествия» в этом году символично включает в себя 10 новых запоминающихся подарков-впечатлений для жителей и гостей города, – рассказала Юлия Рыбакова, директор департамента туризма Ярославской области. – В этом году организаторы расширили спектр мероприятий, включили спортивную и гастрономическую составляющие.

Все начнется в 11:30 на площади у «Полета». Здесь можно будет размяться на общегородской зарядке со Снегурочкой.

В 13:00 на Красной площади начнется праздник «Снежинка Сигсона». На нем гости смогут посмотреть на фото победителей конкурса «Сфотографируй Снежинку», послушать оркестра им. А. Шацкого и побывать на селфи-ярмарке.

В десятый раз Деды Морозы пройдут по РыбинскуФото: Елена ВАХРУШЕВА

Но, само собой, главным событием «НаШествия» будет само шествие Дедов Морозов. Оно начнется в 15:00 на улице Стоялой. Главный Дед Мороз из Великого Устюга поведет колонну из более чем двух тысяч новогодних волшебников, сказочных персонажей, музыкантов и кукол. К шествию присоединятся празднично украшенные машины.

В 15:30 на площади им. П.Ф. Дерунова тот самый Дед Мороз из Великого Устюга зажжет новогодние огни на главной елке города.

А в 16:00 гастрономический фестиваль «Кухня Дедов Морозов мира» откроется на Аллее Славы. Здесь представят блюда национальной кухни России, Италии, Финляндии, Франции, Узбекистана, Грузии, Армении. Причем, из каждой страны будет как минимум одно блюдо с рыбой.