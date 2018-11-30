В Ярославле полдня не ходили автобусы: что случилось и повторится ли это в будущем

Накануне, 29 ноября, в Ярославле были проблемы с автобусами – примерно с девяти утра до трех дня транспорт стал ходить намного реже, а на каких-то маршрутах и вовсе перестал. В мэрии объяснили, почему так вышло.

- Утром мы закрыли автобусами пиковые рейсы, - рассказал «КП-Ярославль» начальник управления городского пассажирского транспорта, первый заместитель главы ДГХ Сергей Волканевский. – После девяти утра автобусы ушли на дозаправку. Топливо было ограничено. Мы перешли на новую форму оплаты поставок ГСМ – теперь оплачиваем вперед. Сбой платежа произошел – и запасы топлива нужно было растягивать.

Из-за этого на восемь маршрутов не вышло 62 автобуса.

- Как только поставщику деньги пришли, бензовозы наполнили – мы сразу же заправили технику, - продолжает начальник управления городского пассажирского транспорта. – И уже к вечерним пиковым часам, когда люди с работы едут, транспорт вышел на маршруты.

Вечером 29 ноября, и. о. мэра Ярославля Владимир Волков собрал совещание по поводу случившегося. В итоге директору ярославского ПАТП-1 Александру Пономареву сделали выговор с занесением в личное дело. Вполне возможно, что Пономарев покинет должность.

- Были сделаны оргвыводы по предприятию, - говорит Сергей Волканевский. - Напрямую никто директора ПАТП не увольнял - был сделан только выговор. Сейчас он думает - возможно, напишет заявление об увольнении.

По словам Сергея Волканевского, чтобы такие ситуации больше не повторялись, ПАТП теперь начнет закупать топливо заранее и обязательно будет формировать запасы.