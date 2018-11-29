2018-11-29T17:29:12+03:00
Общество

Похвальное рвение: погорельцы из Заволжского района въедут в новые квартиры уже в понедельник

Мэрия поторопила застройщика
Александр Клещев
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Погорельцы из Заволжского района въедут в новые квартиры уже в понедельник.Погорельцы из Заволжского района въедут в новые квартиры уже в понедельник.Фото: Мэрия Ярославля
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Накануне, 28 ноября, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на заседании регионального правительства назвал ситуацию с пожаром в селе Медягино «вопиющей». Напомним, в огне погибло трое детей. В этот же день около восьми вечера в Заволжском районе Ярославля загорелся частный дом. Три семьи: пять взрослых, пять детей.

- Мы вышли из дома по своим делам и увидели огонь под шифером, - рассказала жительница дома Ольга Мельникова. – Сразу вызвали спасателей, забрали из дома, что смогли. Не знаю, почему загорелось. У нас печка в доме – может, искра какая на чердаке.

Часть жильцов уже спали. И когда начался пожар, повыскакивали на улицу в чем были. Сразу после поступления сигнала о взгорнании на место происшествия выехали и. о. мэра Владимир Волков и глава Заволжского района Андрей Мамонтов. Через пару часов дом потушили. Сгорела часть крыши. В пожаре, к счастью, никто не пострадал. Но, по словам начальника отдела по делам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и пожарной безопасности Алексея Чикалева, здание больше непригодно для проживания.

В итоге всех, кто лишился жилья из-за пожара, на деньги резервного фонда мэра поселили в гостиницу «Которосль» в центре Ярославля. Там у погорельцев двухместные номера и трехразовое питание. У одного из детей - школьника - при пожаре пострадали учебники. В департаменте образования мальчику выдадут новые книжки. А департамент соцподдержки обеспечит материальную помощь пострадавшим. Кроме того, уже в понедельник все погоррельцы въедут в новостройку, которую возвели стена к стене с их старым домом.

Дело в том, что еще год назад они договорились со строительной компанией «Градстрой», что участок, на котором стоял сгоревший дом, перейдет застройщику в обмен на новое жилье. В итоге строителей поторопят, чтобы к началу следующей недели они успели провести газ и воду в новые квартиры.

Надеемся, что теперь ко всем пострадавшим в ЧС власти будут относиться подобным образом. Потому что на ум приходят другие ситуации – семье, потерявшей в январе текущего года в огне кормильца, помогли не власти, а волонтеры. Они передали погорельцам дом, который строили для ветерана Валентина Махалина, не дожившего до новоселья. Кстати, до этого момента вдова и ребенок жили у подруги, а не в гостинице «Которосль».

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