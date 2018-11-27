Трагедия под Ярославлем: в пожаре погибло трое малышей

Страшная трагедия произошла в селе Медягино Ярославского района во вторник. Здесь в пожаре погибли трое детей - двое семимесячных девочек-близнецов и их четырехлетняя сестра.

По предварительным данным, огонь вспыхнул на первом этаже трехэтажного кирпичного дома около полудня - в квартире, где жила 42-летняя мать с четырьмя детьми. Самой старшей девочке сейчас 7 лет. В этом году она только пошла в первый класс поселковой школы. По словам соседей, мать как раз пошла забирать ребенка после уроков - выскочила буквально на пять минут, так как до учебного учреждения всего метров 400, а когда вернулась, увидела, что из окон квартиры валит дым.

- Дома у нее остались младшие дети. Было слышно, как они плакали и кричали, но из-за огня и дыма спасти их было уже невозможно, - делятся местные жители.

С женщиной случилась истерика. Сейчас с ней работают психологи и правоохранители.

- Она не пила и не курила, все свое время проводила с детьми, - рассказывают про мать детей соседи. - Когда прибежала из школы, твердила, что в квартире все выключила.

Однако следователи сообщили, что в квартире, где остались запертые дети, работал обогреватель. Скорее всего, именно он и стал причиной возгорания.

Также выяснилось, что у женщины всего было восемь детей. По четверым старшим (самому взрослому из них 21 год) она лишена родительских прав. Как утверждают жители Медягино, это произошло из-за того, что семья жила очень бедно, и женщина, которая не работала, а жила на одни пособия, не могла обеспечить детям достойные условия. Кроме того, люди рассказали, что бывший муж женщины некоторое время назад тоже погиб в пожаре. На данный момент у нее есть гражданский супруг. Где он был во время происшествия, не известно.

Сейчас в обстоятельствах ЧП разбираются следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

- Решается вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения, - добавили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

Расследование взято на контроль руководством ведомства.