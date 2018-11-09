2018-11-09T15:26:14+03:00
Происшествия

Экс-директор детского лагеря «Радуга» в Ивановской области била и запирала детей в карцере на несколько суток

На женщину завели сразу два уголовных дела: за истязания детей и за незаконное лишение свободы
Роман Рыжиков
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В комнате с голыми стенами и без окон дети могли проводить по несколько суток.Фото: СУ СК РФ по Ивановской областиВ комнате с голыми стенами и без окон дети могли проводить по несколько суток.Фото: СУ СК РФ по Ивановской области
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В Ивановской области задержали бывшего директора детского оздоровительного лагеря «Радуга» в Вичугском районе. Женщина подозревается в истязании детей и незаконном лишении их свободы. Возбуждены уголовные дела по двум статьям.

После лагерной смены некоторые воспитанники вернулись домой с синяками и ссадинами. Родители заподозрили неладное. В результате расспросов выяснилось, что некоторые из них целую неделю провели взаперти – руководство оборудовало своеобразный карцер с голыми стенами и без окон. Туда помещали детей за «плохое» поведение.

- Дети могли находиться там от нескольких часов до нескольких суток, - рассказала корреспонденту КП-Ярославль старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области Ирина Котова. – Причем, попасть в карцер можно было за обыкновенное баловство.

«Заключенных» выпускали только для приема пищи или в туалет. Всего по делу проходит восемь детей в возрасте от 9 до 13 лет. Бывшему директору по самой тяжкой статье грозит до семи лет лишения свободы. Решается вопрос о мере пресечения. Расследование продолжается.

Карцер в детском лагере "Радуга" в Ивановской области.Экс-директор детского оздоровительного лагеря задержана по подозрению в совершении преступлений в отношении несовершеннолетних

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