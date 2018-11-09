Экс-директор детского лагеря «Радуга» в Ивановской области била и запирала детей в карцере на несколько суток

В Ивановской области задержали бывшего директора детского оздоровительного лагеря «Радуга» в Вичугском районе. Женщина подозревается в истязании детей и незаконном лишении их свободы. Возбуждены уголовные дела по двум статьям.

После лагерной смены некоторые воспитанники вернулись домой с синяками и ссадинами. Родители заподозрили неладное. В результате расспросов выяснилось, что некоторые из них целую неделю провели взаперти – руководство оборудовало своеобразный карцер с голыми стенами и без окон. Туда помещали детей за «плохое» поведение.

- Дети могли находиться там от нескольких часов до нескольких суток, - рассказала корреспонденту КП-Ярославль старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области Ирина Котова. – Причем, попасть в карцер можно было за обыкновенное баловство.

«Заключенных» выпускали только для приема пищи или в туалет. Всего по делу проходит восемь детей в возрасте от 9 до 13 лет. Бывшему директору по самой тяжкой статье грозит до семи лет лишения свободы. Решается вопрос о мере пресечения. Расследование продолжается.