2018-11-07T15:19:08+03:00
Общество

СК проверит информацию об избиении заключенного в рыбинской ИК-2

Заявление в ведомстве подала адвокат «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова
Александр Клещев
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С заключенным побеседовал Уполномоченный по правам человека. Фото: "Общественный вердикт".С заключенным побеседовал Уполномоченный по правам человека. Фото: "Общественный вердикт".
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Следственное управление СКР по Ярославской области проверит информацию об избиении заключенного Егора Григорьева в рыбинской исправительной колонии №2. Заявление в ведомство подала адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова.

- По имеющимся сведениям, Егор Григорьев был избит сотрудниками колонии, ему сломали ребра и руку, - пишут правозащитники на странице фонда в Фейсбуке. - После этого заключенного перевели в больницу при колонии № 14, где ему была назначена операция. Григорьев сообщил, что собирается обратиться с жалобой на избиение. После этого к нему приехали сотрудники ИК №2 и угрозами попытались заставить молчать. Заключенный отказался и рассказал об избиении и угрозах приехавшим в ИК-14 с проверкой сотрудникам прокуратуры.

По информации фонда, заключенного Григорьева вывезли с территории ИК-14 в неизвестном направлении. Сейчас его вернули в ИК-2. В заявлении Ирина Бирюкова просит СК принять процессуальное решение в случае подтверждения информации об избиении. Кроме того, правозащитники считают, что следователи должны дать правовую оценку действиям медиков, которые «позволили вывезти Григорьева практически с операционного стола». По их мнению, следователи должны истребовать записи из колоний и СИЗО-2 для того, чтобы узнать обстоятельства этапирования заключенного.

В понедельник, 5 ноября, с заключенным Григорьевым встретился Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин. По его словам, осужденный отрицает факт избиения.

- У Григорьева была рука в гипсе и гематома на левой стороне лица, - рассказал «КП-Ярославль» омбудсмен. – На избиения и пытки он не жаловался, сказал, что заявления не писал. По его словам, травмы он получил, когда упал.

Сегодня, 7 ноября, в ИК-2 приехала общественная наблюдательная комиссия. Они, по словам Сергея Бабуркина, должны также побеседовать с заключенным.

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