Одна беда - ответов много: в Ярославле протестировали «зеленую волну»

СЕГОДНЯ 15:30 2018-11-06T15:40:59+03:00

Пробки на Московском проспекте были даже в выходные

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Тестирование «зеленой волны» специально решили провести в прошедшие праздники. В прошлый раз светофоры без предупреждения перенастроили в конце февраля – тогда город встал в многокилометровые пробки. Теперь же водителей оповестили заранее – и даже привели расчеты специалистов. По ним время, проведенное в пробках утром в сторону центра, должно сократиться почти в два раза. Вечером, в обратном направлении, на треть.

– Мы провели комплексную подготовительную работу, – рассказала и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Екатерина Галеева. – Несколько месяцев специалисты с помощью квадрокоптеров и показаний системы регулирования дорожного движения замеряли интенсивность транспортных потоков на проспекте и прилегающих к нему участках дорог. На основании полученных данных произведены расчеты работы светофорных фаз на каждом перекрестке.

Для подстраховки на проспекте поставили дежурить сотрудников ДПС. В итоге они частично и регулировали движение – даже в выходные на Московском образовались огромные пробки. Этому власти сразу же нашли объяснение.

— Переключение светофоров на измененный план прошло в штатном режиме, однако, наблюдались некоторые проблемы, — рассказала Екатерина Галеева. — Так, вследствие двух ДТП движение на проспекте было сильно затруднено. Кроме того, не все водители и пешеходы смогли правильно сориентироваться в сигналах, людям оказывали помощь представители ГИБДД.

Уже позже Екатерина Галеева назвала уже другую причину.

- Эффект можно определить только опытным путем, - сказала она на заседании думского комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог. – Для тестирования мы выбрали выходные, а трафик в воскресенье, 4 ноября, был как в пиковые часы утра будней.

В итоге получается, что «зеленая волна», которая должна была разгрузить дорогу, еще больше ее загрузила.

- Большинство автомобилистов ожидали, что на Московском проспекте будет эффект хайвея, - продолжили Екатерина Галеева. – Но этого не случится, поскольку хоть три «зеленых волны» сделай – сам проспект нагрузки не выдерживает.

Кроме того, и. о. директора департамента транспорта отметила, что светофорная система на Московском «морально устарела», потому что создавалась давно, а количество автомобилей увеличилось, поэтому все равно что-то нужно менять.

«Зеленую волну» продолжат тестировать по выходным. В будние дни светофоры будут работать в прежнем режиме. Так что пока на работу успевать будем.

Тем временем, ярославцы во всю обсуждают ноу-хау.

- Хотели сделать лучше, а получилось как всегда. В выходной день пробки хуже, чем в час пик. Московский надо реконструировать, а не со светофорами играть!- считают ярославские водители.

- Такие переходы «по диагонали» нужны только для людных перекрестков, - говорят пешеходы. – В основном, на Московском проспекте надземные и подземные переходы, и только две-три «зебры». Например, на Выемке. Так там, чтобы перейти сразу две дороги, нужно очень постараться. Какая-нибудь бабушка этого сделать точно не успеет.