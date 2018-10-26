Пять причин связать свою жизнь с городским кварталом «Норские резиденции»

СЕГОДНЯ 16:25 2018-10-26T16:37:07+03:00

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Сотни семей из Ярославля и других городов страны уже выбрали местом для жизни уютный квартал, состоящий из красивых малоэтажных домов, расположенный в Дзержинском районе города, и неслучайно. Сейчас многие горожане стараются вырваться из суетного мегаполиса и перебраться вместе со своими детьми туда, где их ждут чистый воздух, покой и красочные природные пейзажи.

Причина первая: доступно

Все эти возможности как раз и есть в жилом квартале «Норские резиденции». Расположен он на пересечении Ленинградского проспекта и Тутаевского шоссе. Летом квартал буквально окружен зеленью, а до берега Волги 15 минут неспешной ходьбы. Добраться до центра Ярославля отсюда можно за 15-20 минут, а до ближайшего гипермаркета и вовсе минут за пять. Кстати в этом году была капитально отремонтирована автодорога, ведущая к кварталу, ездить по ней на личном автомобиле теперь сплошное удовольствие, тем более что и в самих «Норских резиденциях» для автомобилистов созданы великолепные условия, оборудовано много парковочных мест. Есть где поставить машину и быть за нее спокойным, потому что квартал огорожен, а на территории действует система видеонаблюдения.

Причина вторая: комфортно

Есть детские площадки. А проблем с парковкой нет. Фото предоставлено ООО "Норские Резиденции".

Но главное это, конечно, комфорт для людей. «Норские резиденции» состоят из 4-этажных домов. Ничего лишнего. Ни тебе сломанных лифтов, ни забитых мусоропроводов. Территория ухожена. В подъездах чисто и уютно. А еще здесь все друг друга знают и дружат. Спокойно можно оставить детскую коляску или велосипед и не переживать за их сохранность. Дома построены из экологичного керамического кирпича, в результате строения не только выглядят красочно, но еще и дышать в квартирах легко.

Причина третья: экономично

Квартиры здесь 1, 2, 3 и 4-комнатные, рассчитанные на разные семьи. Стоит особо отметить, что все жилища оборудованы автономным отоплением. Кроме тепла газовые котлы еще и обеспечивают своих владельцев горячей водой. Это весьма важное обстоятельство учитывая тот бурный рост коммунальных платежей, который наблюдают горожане в последнее время. Здесь же не платишь лишнего и в то же время устанавливаешь комфортную для себя температуру. В результате расходы за коммунальные услуги в 1,5 - 2 раза ниже по сравнению с квартирами с центральным отоплением. В наше время это важно!

Причина четвертая: удобно, весело, безопасно

Фото предоставлено ООО "Норские Резиденции".

Особенной популярностью «Норские резиденции» пользуются у молодых семей. Что не случайно. Во-первых, для них здесь раздолье, все дворы оборудованы комфортными детским площадками. Есть где побегать, поиграть. Во-вторых, безопасно, как я уже указывал, территория находится под постоянным видеонаблюдением. Кроме того, в квартале располагается полицейский участок. В-третьих, здесь планируется открытие детского сада на 220 мест, а в одной остановке езды расположена городская-общеобразовательная школа №17, имеющая солидную репутацию в Ярославле. Так что все необходимые условия для роста и развития детей здесь имеются. Кроме того, в «Норских резиденциях» регулярно проводятся различные праздники и конкурсы для детей, а в июле, в квартале была открыта спортивная площадка, на которой теперь жители занимаются фитнесом под руководством тренера, физкультурой, играют в футбол, волейбол и другие активные игры не только дети, но и взрослые.

Однако не спортом единым живут обитатели «Норских резиденций». Регулярно здесь проводятся культурные мероприятия. Недавно здесь прямо во дворе был оборудован самый настоящий кинотеатр. Местные жители, совершенно бесплатно, получили возможность смотреть кино и мультфильмы.

Хорошо здесь не только с пищей духовной. Для того чтобы купить себе продукты или другие необходимые вам вещи не обязательно прыгать в автомобиль или маршрутку и ехать в городские магазины. Здесь есть магазин. Если к вам вечером нагрянули гости, вы спокойно можете купить все необходимое на стол рядом с домом.

Причина пятая: все возможно

Здесь вас всегда ждут. Сейчас строятся дома девятой и десятой очереди. Дома буду сданы в первом квартале 2019 года и первом квартале 2020 года соответственно. В обоих случаях дома четырех и пятиэтажные. В них будут располагаться квартиры с разным количеством комнат и разнообразной планировкой.

Для своих покупателей застройщик предоставляет несколько эксклюзивных услуг, которые вы больше нигде не получите на ярославском строительном рынке.

В частности, вы можете не затруднять себя продажей своей старой квартиры, перед покупкой новой. Этим займется застройщик. Вы можете просто предоставить ему свое старое жилище в trade-in. Для этого надо приехать в офис застройщика «Носких резиденций», который находится в Ярославле на улице Республиканская дом 3. Бесплатно забронировать понравившуюся вам квартиру, договориться о цене продажи вашей прежней квартиры и спокойно продолжать жить в ней. Продажей займется застройщик. Как только дом будет достроен, ваше старое жилье продадут, а вы переедете в новую квартиру, оплатив недостающую часть ее стоимости на наиболее выгодных для вас условиях.

Если говорить коротко, то остановив свой выбор на квартире в домах жилого комплекса «Ноские резиденции» вы однозначно сделаете правильный выбор. Переехав туда, вы обеспечите для себя и своей семьи комфортную, интересную и безопасную жизнь.

Офис продаж: г. Ярославль, ул. Республиканская д.3, корп. 2 (со стороны Пятницкого съезда)

Телефон: (4852) 700-555, 700-630

Застройщик ООО «Норские резиденции»

Реализация квартир осуществляется по договорам долевого участия в строительстве в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ. Разрешение на строительство № 76-301000-059-2017 от 20.06.2017

Проектная декларация размещена на сайте www.norskoe.ru

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