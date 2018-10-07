2018-10-07T13:15:36+03:00
Общество

Ярославцев стало меньше: куда они пропадают

Население региона в цифрах недосчиталось большого поселка
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Ярославцев становится меньшеЯрославцев становится меньшеФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Ярославской области стало на пять с половиной тысяч человек меньше. К этому выводу пришел Ярославльстат, подведя итоги первых восьми месяцев этого года. Пять с половиной тысяч человек – это население большого поселка. Почему так много? Все просто. Почти тысяча человек переехала из области в другие регионы. Еще 600 человек ушло заграницу. В роддомах недосчитались 700 младенцев, которые должны были родиться, чтобы сравняться с темпами прошлого года. В апреле и июне мамочки перегнали своих соперниц годовалой давности, но этого не хватило. Ну и, в конце концов, люди умирают. И это наиболее весомая причина уменьшения населения. И чаще всего причиной смерти становятся болезни сосудов. На втором месте – онкология, а на третьем – внешние причины: травмы, убийства, самоубийства, отравления.

Но есть и хорошие новости. Умерших в этом году пока меньше, чем в прошлом. На 95 человек. А младенческая смертность уменьшилась больше, чем в два раза.

Кроме того, в Ярославской области стали реже жениться и чаще разводиться. На 5673 бракосочетаний пришлось 3566 разводов. Если считать в сравнении с прошлым годом, получается, что более 300 пар не пошли в ЗАГС, чтобы стать семьей, а 126 – пошли, чтобы перестать ей быть. И это определенно не добавляет радости в обществе.

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