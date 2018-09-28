Купеческие клады, памятник копейке и фото с миллионом: в Ярославле запустили новый экскурсионный маршрут «От копейки до тысячи»

СЕГОДНЯ 14:15 2018-09-28T14:20:57+03:00

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Ярославский музей-заповедник совместно с региональным отделением Банка России подготовили новый туристический маршрут «От копейки до тысячи». Его участников познакомят с «денежной» историей Ярославля, начавшейся со знаменитой ярославской копейки, которую стали чеканить в начале XVII века.

Купеческий клад из коллекции музея-заповедникаФото: Наталья ХЛАПОВА

Об этих копейках, деньгах, полушках, истории ярославских денежных дворов можно будет услышать в первой части маршрута. В музее-заповеднике собрана богатая нумизматическая коллекция. Чего стоят подлинные купеческие клады или первые бумажные российские деньги - ассигнации, которые в свое время должны были подписываться лично директором банка.

Ассигнация 25 рублей 1771 годаФото: Наталья ХЛАПОВА

Но не только старинные деньги будут во внимании участников маршрута. Экскурсоводы расскажут о хорошо знакомой нам тысячной купюре, в создании которой принял участие и Ярославский музей-заповедник.

Вообще эту купюру можно считать своеобразным путеводителем по новому маршруту. Организаторы постарались так или иначе охватить все важнейшие достопримечательности Ярославля, изображенные на банкноте. Начинается маршрут у Святых ворот бывшего Спасского монастыря, далее идет в исторический отдел музея, к памятнику копейке, на Стрелку, к храму Иоанна Предтечи и - через памятник Ярославу Мудрому - к зданию Банка России.

Деревянная тысяча из музея ярославского отделения Банка РоссииФото: Наталья ХЛАПОВА

Посещение здания регионального отделения Банка России делает маршрут «От копейки до тысячи» по-настоящему уникальным. Попасть в это старинное здание не так-то просто. Какое-то время назад банк вообще был закрытым объектом, да и сейчас оказаться там рядовой турист может разве что в дни открытых дверей. Теперь такая возможность есть и у участников нового маршрута. В банке им расскажут историю этого здания, построенного в начале прошлого века на месте разрушенного Гостиного двора, возможно, покажут бывшие кладовые, впечатляющие внушительными массивными дверьми, и проведут экскурсию по банковскому музею. Тут можно будет узнать подробности изготовления тысячерублевой купюры, сфотографироваться с «миллионом» и увидеть коллекцию уникальных монет, выпущенных к 1000-летию Ярославля. Самая ценная из них весит килограмм и выполнена из чистого золота.

В этой юбилейной монете килограмм чистого золота 985-й пробыФото: Наталья ХЛАПОВА

Маршрут «От копейки до тысячи» рассчитан на взрослых и школьников с 14 лет, у которых уже есть паспорт, так как для прохода в банк понадобится предварительная запись. Проводиться экскурсии будут по будням. Примерная длительность - 2,5 - 3 часа. Стоимость - 300 рублей с человека. Записаться на маршрут можно в музее-заповеднике начиная с 1 октября.