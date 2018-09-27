В Ярославле вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе
В Ярославле произошел крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Славнефть-ЯНОС». Вечером 27 сентября на территории предприятия вспыхнула установка по переработке каталитического крекинга 1А-1М. По информации МЧС по Ярославской области, сообщение о ЧП поступило в 19.20. Пожару был присвоен третий ранг. Площадь горения составляла 40 квадратных метров.
- На место происшествия была направлена группировка сил и средств - 74 человека личного состава, 21 единица техники, - рассказали в региональном МЧС.
В 19.55 удалось локализовать открытое горение. А в 21.10 огнеборцы сообщили о полной ликвидации пожара.
- Загорание оперативно ликвидировано, пострадавших нет, экологического ущерба нет. Сейчас идет охлаждение оборудования, - сообщила начальник пресс-службы ОАО «Славнефть-ЯНОС» Елена Мякина.
Во время ЧП эвакуация персонала не проводилась, так как в эпицентре ЧП никого не было. Как сообщил источник, близкий к ситуации, агентству «Интерфакс», возможной причиной пожара могло стать замыкание.
Про предварительным данным, загоревшееся оборудование подлежит восстановлению.