«Норские резиденции»: близкий сосед лучше дальнего родственника

СЕГОДНЯ 18:00 2018-09-19T18:16:21+03:00

«Норские резиденции» на пересечении Тутаевского шоссе и Ленинградского проспекта привлекают к себе внимание - красивые жилые дома из керамического кирпича, кажется, дышат комфортом и уютом

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То же ощущение у нас возникло, когда мы приехали на очередной праздник, который устроил жителям квартала застройщик. На площадке, где обычно играют в волейбол или футбол, установили проектор и ряды стульев, чтобы провести кинопоказ под открытым небом.

Впрочем, для жителей «Норских резиденций» (а их уже около 2500!) ничего необычного в этом нет - подобные мероприятия здесь проходят с завидной регулярностью. В этом мы убедились, поговорив с участниками праздника и просто встречными прохожими.

«Люди - добрые!»

Юлия НИКИТИНА: Нам здесь очень нравится. Фото: Тамара Смирнова

Юлия Никитина:

- Нам в «Норских резиденциях» очень нравится. Дома тут небольшие, трех- и четырехэтажные, поэтому никогда нет проблемы с парковочными местами - дворы не забиты автомашинами. А еще здесь уютно, чисто и все друг друга знают. Все бдительные, внимательные: если оставишь на улице игрушки - никто не заберет, забудешь выключить фары - соседи обязательно обратят на это внимание, подскажут.

А еще очень удобно, что у всех индивидуальное отопление. Не платишь лишнего и в то же время устанавливаешь комфортную для твоих близких температуру.

«Дом сдадут в январе, но живем мы тут с мая»

Анна Зимина: все очень удобно. Фото: Тамара Смирнова

Анна Зимина:

- Наш дом достроят в январе, но мы уже с мая живем здесь. Застройщик предоставил нам для этого временное жилье - квартиру, аналогичную той, которая у нас будет. Честно говоря, я даже не слышала, чтобы в Ярославле какой-то другой застройщик предоставлял такую возможность! Для нас это очень удобно - ипотеку мы уже взяли, а квартиры у нас еще нет. В другой ситуации нам пришлось бы снимать жилье, а сейчас мы получаем заметную экономию, поскольку платим как за собственную квартиру - обычные платежи, как у всех.

Каждую субботу для жителей комплекса проводятся бесплатные фитнес-мероприятия, которые организует застройщик. Это очень здорово, потому что не нужно куда-то ехать и тратить свое время. Мужья гуляют с детьми, а мы занимаемся - растяжкой, зумбой... Организованы волейбольный и беговой клубы - регулярно дважды в неделю проходят забеги на 6 и 10 километров. Проводятся и мероприятия для детей, например просмотры мультиков и короткометражных фильмов под открытым небом. В прошлый раз вот мультфильмы по Успенскому показывали - куча детишек собралась. Это ведь интереснее, чем дома по телевизору смотреть или в компьютере сидеть! В общем, застройщик старается, чтобы жителям здесь было интересно, а соседи общались и дружили друг с другом.

Кинопоказы под открытым небом. Фото: Тамара Смирнова

Вообще детей тут очень много, поскольку много и молодых семей. Говорят, что через пару лет прямо в «Норских резиденциях» построят детский сад, а пока здесь уже работает клуб раннего развития для детей, открылись парикмахерская, «Магнит» - в общем, все очень удобно.

«Для нас важны дружеские контакты!»

Коммерческий директор ООО "Норские резиденции" Максим Бобылев

Максим Бобылев, коммерческий директор ООО «Норские резиденции»:

- Мы уже традиционно по субботам и воскресеньям проводим мероприятия для наших жителей. Утром это зарядка с фитнес-клубом «Прайд», а по вечерам - кинопоказы под открытым небом. Сегодня, например, мы знакомим всех желающих с рекламными роликами-победителями Каннского фестиваля. Нам хочется, чтобы и взрослые, и дети знакомились друг с другом, могли вместе проводить время, узнавать что-то новое и интересное, общаться. Тем более у нас живет очень много молодых семей с детьми. Кстати, сейчас в Норском происходит своего рода «школьный бум» за счет наших детей - и в школе этому очень рады.

Сейчас «Норские резиденции» - это 24 жилых дома, зимой будут сданы еще три, в работе и следующая серия - в нее войдут не просто жилые дома, а и еще один торговый центр, фитнес-клуб и спортзал. Кроме того, если повезет с погодой, мы планируем на уже подготовленной территории создать большую детскую площадку, а для тех, кто постарше, спортплощадку с тренажерами и оборудованием для воркаута. Нас очень радует, что жители вместе проводят досуг, занимаются спортом, играют по вечерам в футбол и волейбол. Это важно и для нас, поскольку позволяет встречаться с жителями в неформальной обстановке, поддерживать дружеские контакты, а при необходимости - оперативно обсуждать и решать многие вопросы.

Вообще «Норские резиденции» постоянно развиваются. Сейчас утверждается проект детского сада - но тут многое зависит от возможностей городского бюджета. Вместе с мэрией Ярославля мы работаем над тем, чтобы увеличивать количество маршрутов общественного транспорта - и в том числе обеспечить нашим жителям возможность выезжать на Ленинградский проспект.

За что хвалят «Норские резиденции» жители? Конечно, самое известное преимущество наших домов - керамический кирпич, красивый, экологичный, надежный. Отмечают и индивидуальное газовое отопление - благодаря ему расходы за коммунальные услуги здесь в 1,5 - 2 раза ниже по сравнению с квартирами с центральным отоплением.

Большой популярностью пользуются наши акции, позволяющие покупателям снижать затраты на приобретение жилья. В частности, у нас есть более 20 квартир, которые мы используем как своего рода «маневренный фонд». Например, вы захотели улучшить свои жилищные условия и приобрести новую квартиру в «Норских резиденциях». Вы уже продали старую квартиру, взяли кредит, но новое жилье еще не сдано. В таком случае мы на время предоставляем своему покупателю квартиру, за которую он вносит обычные платежи. Человек перевозит сюда свою мебель, имущество и спокойно живет, наблюдая, как строится его будущий дом.

Вторая привлекательная акция - квартира в зачет. Если вы приобретаете жилье в «Норских резиденциях», мы можем заняться продажей вашей прежней квартиры, хотя агентства недвижимости взимают за такую услугу деньги. Отмечу, что по этой схеме многие улучшают свои жилищные условия внутри «Норских резиденций». К примеру, люди покупали однокомнатную квартиру, но у них появился ребенок и теперь нужна двухкомнатная.

Вообще у нас много разных акций и предложений. Приходите к нам в офис - подберем для вас подходящие условия.

Безусловно, привлекает жителей и ухоженная территория. Здесь работает Норская управляющая компания, которая обладает всей необходимой техникой и оборудованием. Кстати, большинство ее сотрудников живет здесь же, в «Норских резиденциях». Поэтому тут всегда чисто, а сотрудники управляющей компании мгновенно реагируют на любые капризы погоды. Особенно это заметно зимой - как только начинает идти сильный снег, его сразу убирают.

«Здесь интересно»

В выходные по утрам в резиденциях - зарядка

Сергей Муканов:

- Я специально пришел сюда, чтобы посмотреть рекламу. Тут много интересного с профессиональной точки зрения - неожиданные ходы и необычные сюжеты, которые позволили авторам этих работ привлечь внимание людей к продвигаемым товарам и услугам. К тому же жители, собравшиеся на этом кинопоказе, потребители рекламы, и мне интересно видеть их реакцию на ролики-победители фестиваля «Каннские львы».

«Считаю за счастье»

Валентина Соколова:

- Я переехала сюда из Фрунзенского района. Раньше жила без удобств, так что меня очень устраивает новое жилье! Считаю за счастье жить в «Норских резиденциях»! Тем более что это очень уютный и тихий район. Я живу здесь уже год. Дома тепло, а на улице чисто. Знаете, тротуары шваброй метут! Где, в каком еще районе еще такая чистота?

Виталий Гурин:

- У меня здесь живет дочь, а я через день да каждый день приезжаю к внучке. Что сказать про дочкину квартиру? Третий этаж, хорошая планировка, тепло и уютно, невысокая квартплата, хорошие соседи, вокруг чисто и спокойно. Я сам с удовольствием приезжаю сюда.

Валентина Соколова: это очень уютный район. Фото: Тамара Смирнова

Офис продаж: г. Ярославль, ул. Республиканская д.3,

Телефон: (4852) 700-630

Застройщик ООО «Норские резиденции»

Реализация квартир осуществляется по договорам долевого участия в строительстве в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ. Разрешение на строительство № 76-301000-059-2017 от 20.06.2017

Проектная декларация размещена на сайте www.norskoe.ru

ОГРН 1127604003097

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