2018-09-18T15:44:28+03:00
Звезды

«Волшебные миры Хаяо Миядзаки» в Ярославле

Ярославцы смогут послушать живую музыку из легендарных аниме
Наталья ХЛАПОВА
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Фото: kinopoisk.ruФото: kinopoisk.ru
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Хаяо Миядзаки называют японским Диснеем. И правда, для японцев фильмы Миядзаки - классика аниме, обязательная к просмотру. Впрочем, талант режиссера известен далеко за пределами родной страны: его трогательные, добрые сказки полюбились детям и взрослым во всем мире.

В 2005 году Хаяо Миядзаки получил специальный приз Венецианского кинофестиваля за вклад в киноискусство. В 2014-м был удостоен премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе и был включен в «Зал славы научной фантастики». Это, понятно, только вершина длинного списка регалий знаменитого режиссера.

За что зрители так любят истории Миядзаки? За сказочность и волшебство, за чистоту чувств, за дружбу и любовь, за героев, так похожих на нас, за сопереживание, за восточные мифы и фольклор, тонко вплетенные в сюжет. А еще за музыку - такую важную часть хорошего кино.

Теперь эту музыку можно услышать вживую - в исполнении симфонического оркестра ASSAI и дирижера Сергея Кузнецова.

В концерте прозвучит музыка из лучших фильмов Миядзаки: «Ходячий замок», «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Ведьмина служба доставки», «Небесный замок Лапута», «Навсикая из Долины Ветров». В основном это музыка знаменитого Дзе Хисаиси, создателя «Мирового оркестра мечты», одного из самых известных японских композиторов.

ДК им. Добрынина,

пр-т Ленина, 24-а.

19 сентября в 19.00.

Цена билета: 800 - 2500 руб.

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