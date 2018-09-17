XIX Международный Волковский фестиваль в Ярославле. Программа

СЕГОДНЯ 17:21 2018-09-17T17:30:53+03:00

На XIX Волковском фестивале свои спектакли покажут театры из Москвы, Петербурга, Уфы, Саратова, Во-логды, Нальчика и, конечно, Ярославля Фото: Роман Рыжиков

Театр имени Волкова вновь соберет на своей сцене яркие российские театральные коллективы и гостей из других стран. В этом году один из крупнейших театральных смотров страны пройдет с 17 по 22 сентября

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17 сентября в 18.30

«Утиная охота» (16+)

Драма. Александр Вампилов.

Театр им. Ермоловой (Москва). Режиссер - Евгений Марчелли.

Спектакль по Вампилову для театра Ермоловой поставил хорошо знакомый ярославцам режиссер Евгений Марчелли. Его «Утиная охота» разрушает все привычные стереотипы постановки этой пьесы. Его Зилов в исполнении Ивана Янковского - не разочарованный в себе и в жизни персонаж, а молодой человек, полный любви, нежности и жизненной силы. Для режиссера отправным моментом оказался предложенный автором возраст героя: «Зилову около тридцати лет». Со свойственной молодости энергией вступления в жизнь он пытается разобраться в своих дружественных и любовных связях, иной раз невольно причиняя боль себе и окружающим людям. В спектакле много иронии, а текст, написанный 50 лет назад, звучит очень современно.

18 сентября в 18.30

«Живой труп» (18+)

Драма. Лев Николаевич Толстой, Илья Львович Толстой.

Саратовский театр драмы им. И. А. Слонова. Режиссер - Марина Глуховская.

Знаменитая фраза Льва Толстого «все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему...» ушла в народ, став фактически афоризмом, объясняющим логику семейных отношений. Именно о невероятных перипетиях семейной жизни этот спектакль.

Что случилось в большом семействе Протасовых? Банальный любовный треугольник? Утрата чувств? Поиски идеалов? Человек умный и интеллигентный, Федор Протасов не может жить во лжи. Ему противна фальшь. Он бросает вызов обществу, но не находит ничего лучше разрушения - себя, семьи, жизни. Так какой он герой? Или не герой? Загадочная душа Федора Протасова вызывает немало вопросов...

18 сентября в 19.00

«Сейчас нет времени для любви» (16+)

Комедия. По пьесе Гильерме Фигейредо.

Таллинский театр R. A. A. A. M. Режиссер - Дамир Салимзянов.

Спектакль по пьесе «В доме ночевал бог» Гильерме Фигейредо представят ярославцам гости из Эстонии. Это старая, почти забытая пьеса по мотивам древнего мифа о полководце Амфитрионе и о чудесном рождении античного героя Геркулеса.

Под античными масками скрывается старая как мир тема - о том, что мы придумываем множество причин и забот и не успеваем побыть с любимыми. Политика, религия, мода, чужое мнение, виртуальная реальность… Столько всего вокруг, разлучающее нас.

- Мне хотелось бы, чтобы после нашего спектакля кому-то захотелось выключить все и забыть про все, кроме одного - побыть с тем, кого любишь, - говорит режиссер спектакля Дамир Салимзянов.

Спектакль будет идти с синхронным переводом. Каждый зритель получит специальное оборудование.

19 сентября в 17.00

Рое. Tri (18+)

Театральный проект «Театр. На вынос» (Санкт-Петербург). Режиссер - Максим Карнаухов.

Иммерсивный театр - новшество для ярославских зрителей. Но через фестивали этот интереснейший вид театрального искусства приходит и к нам. В этом году иммерсивный спектакль сыграют актеры питерского театрального проекта «Театр. На вынос».

Poe(tic) tri(p) - это цикл иммерсивных спектаклей-прогулок с поэтами по значимым для них местам города. У каждого героя свои чекпоинты, свой маршрут и своя история.

Как и другие спектакли «Театра. На вынос», проект Poe. Tri тесно связан с городской средой. Взаимодействие драматургии спектакля с городом, а зрителя с происходящим в спектакле - неотъемлемые атрибуты театра.

Кстати, о месте проведения спектакля зрителям сообщат вам по телефону, который нужно указать при покупке билетов.

20 сентября в 18.30

«Гамлет» (16+)

Трагедия. Уильям Шекспир.

Санкт-Петербургский государственный театр им. Ленсовета. Режиссер - Юрий Бутусов.

Один из главных героев мировой культуры, вечный мститель и вечная жертва, Гамлет всегда остается тайной.

- Гамлет - давно уже миф, не человек. Это духовная субстанция, не имеющая ни возраста, ни пола, ни веса, ни запаха, - говорит режиссер Юрий Бутусов.

В спектакле Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета Гамлет неистов, непримирим, беспощаден к уродству - как ребенок. И, как ребенок, хрупок и чист. В этом его огромная, всепобеждающая сила. Он вселяет любовь. Воин, который способен все на свете оплакать. Хрупкому Гамлету, идущему с мечом на само время, так легко сострадать.

20 сентября в 19.00

«Кармен» (16+)

Народная кукольная драма. Борис Константинов.

Вологодский театр кукол «Теремок». Режиссер - Борис Константинов.

Гости из Вологды представят на ярославской сцене кукольную драму на уже классический сюжет о Кармен.

Испания, солнце, лунная ночь, звездное небо, дорога. Он и она. Это вечная история, которой не нужны слова. Перебор испанской гитары и звук кастаньет расскажет о любви и смерти.

Яркий пластический рисунок в ритмах фаруки и фламенко, народные мотивы, переплетающиеся с музыкой Бизе и Щедрина, все это делает спектакль незабываемым зрелищем.

21 сентября в 18.30

«Зулейха открывает глаза» (16+)

Драма. Гузель Яхина, Ярослава Пулинович.

Башкирский театр драмы имени Мажита Гафури. Режиссер - Айрат Абушахманов.

Спектакль уфимского театра «Зулейха открывает глаза» поставлен по одноименному роману Гузели Яхиной, который пару лет назад стал бестселлером и был высоко оценен литературным сообществом.

Действие романа начинается в 1930 году в далекой татарской деревне. У крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму вместе с сотнями других переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по каторжному маршруту в Сибирь. Дремучие крестьяне и ленинградские интеллигенты, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, башкиры, татары, грузины, немцы, чуваши - все они встретятся на берегах Ангары, ежедневно отстаивая свое право на жизнь...

21 сентября в 19.00

«Записки сумасшедшего» (12+)

Психологический триллер с элементами иронии. Николай Гоголь, Светлана Алексиевич.

Германо-российский театральный проект, созданный продюсерской компанией «Галактика» и представительством компании «Россотрудничество» в ФРГ. Режиссер - Моника Добровляньска.

Спектакль немецкого режиссера Моники Добровляньска создан по мотивам повестей Николая Гоголя «Записки сумасшедшего» и Светланы Алексиевич «Время секонд хэнд».

Гоголевский Поприщин здесь живет в 90-е - сложном периоде, когда жизнь многих людей в одночасье рухнула. Они потеряли уверенность в завтрашнем дне и, подобно Поприщину, внезапно осознали, что перестали существовать, стали пустым местом.

- Это история людей, которые родились и воспитывались в СССР, а после 1991 года попали, назовем это условно, в капитализм, - говорит актер Анатолий Кот. - Мой Поприщин живет сегодня и на фоне этого сходит с ума. Он не может понять, как человек вдруг стал никем.

Как сохранить себя в переломную эпоху? Что мы потеряли и что приобрели в эпоху возвращенного капитализма?

22 сентября в 18.00

«Орел и орлица» (16+)

Драма. Алексей Толстой.

Кабардинский драматический театр имени Али Шогенцукова. Режиссер - Руслан Фиров.

Спектакль «Орел и орлица» кабардинского драмтеатра поставлен по первой части драматической повести Алексея Толстого «Иван Грозный». Ее сюжет связан с историей Кабарды и заключения военно-политического союза Кабарды и России.

В центре сюжета - женитьба Ивана Грозного на дочери кабардинского князя Мария Темрюковна. Опричнина, дворцовые интриги, боярская спесь и заговоры... Сквозь сложные политические перипетии тонкой нитью проходит романтическая история взаимоотношений русского царя и кабардинской княжны.

Этот спектакль пробуждает желание разобраться, наконец, в том, где вымысел, а где правда, что есть подлинное, а что мнимое, и действительно ли историческая правда может помешать нам, живущим сегодня, осознать себя причастными к истории своего государства.

Театр им. Волкова,

пл. Волкова, 1.

Цена билета: 100 - 3000 руб.