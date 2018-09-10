В ярославской облдуме станет больше коммунистов и меньше единороссов: итоги выборов 9 сентября

СЕГОДНЯ 19:57 2018-09-10T20:03:41+03:00

Результаты с одной стороны удивительные, а с другой – ничего не меняют

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В День выборов 9 сентября на избирательных участках Ярославля было, прямо скажем, немноголюдно. Народ по традиции чаще обсуждал не кандидатов в Ярославскую областную Думу, а пирожки. Говорят, что по 5 рублей, как на президентских выборах, нет. Только по 10. Зато без очередей!

Самыми дисциплинированными, как всегда, были пенсионеры. Их, по нашим наблюдениям, пришло к урнам больше всего.

- Вот, хотела за одних проголосовать, а галочку за других поставила - проглядела, - пожаловалась на одном из участков одна бабуля подругам.

- Надо было очки брать, а то вот так и голосуем! - рассмеялись пенсионерки.

Низкая явка - результат неверия людей в изменения?

Люди, пришедшие отдать свой голос за кандидатов в депутаты, отмечали, что в книгах, куда записывают избирателей, на каждой странице - по две-три подписи из двадцати. Данные о явке подтвердили это. На избирательные участки пришло всего чуть больше 29 процентов жителей региона. По мнению областной избирательной комиссии, в этом нет ничего страшного.

- Явка вполне естественная, она соответствует тем значениям, что мы фиксировали во время прошлогодних губернаторских выборов, - прокомментировал председатель областного избиркома Олег Захаров. - Серьезного падения нет.

По словам Олега Захарова, низкая явка - естественна для «электоральных традиций», сложившихся в Ярославской области. Мол, ярославцы никогда не отличались избирательной активностью. А вот эксперты считают это проблемой.

- Цифры говорят о том, что у людей угасает надежда на то, что выборы способны что-то изменить в их жизни, - говорит социолог Евгений Голубев. - Это видно даже по 2018 году - на президентских выборах явка была около 70%, а сейчас до 30% не дотягивает.

По мнению Голубева, люди не верят в то, что депутаты областной думы могут как-то повлиять на их жизнь.

Цифры новые, а итоги старые

Вместе с явкой упал и процент, который на этих выборах получила «Единая Россия» - до отметки 38,43 (на выборах в думу в 2013 году было более 40%). Тем не менее партия осталась в области на лидирующих позициях. И ее руководство считает, что это заслуженно.

- Результаты выборов закономерны и полностью отражают работу кандидатов с людьми, - сообщил секретарь ярославского отделения «Единой России», депутат Госдумы РФ Александр Грибов. - Люди на деле убедились, кто готов и может работать, и поддержали их. Сейчас победителям голосования предстоит сформировать думу и без раскачки начинать работать, оправдывая доверие избирателей.

Набранный партией власти процент голосов не считают провалом и эксперты.

- «Единая Россия» могла упасть и больше, - считает Евгений Голубев. - В таком проценте нет ничего страшного - Ярославская область в этом плане середнячок по сравнению с другими регионами.

По мнению Голубева, на результат ожидаемо повлияли пенсионная реформа, рост цен и НДС, а также то, что партия постоянно привлекает административный ресурс во время проведения выборов.

А вот КПРФ может праздновать маленькую победу. На этих выборах они сумели набрать 24% голосов - в два раза больше, чем на прошлых выборах в думу в 2013 году. Также места в парламенте получат ЛДПР и «Справедливая Россия», которые набрали соответственно 12 и 10 процентов. И главная неожиданность - впервые «Коммунисты России» преодолели пятипроцентный барьер и получат одно кресло.

Нарушений, которые могли бы повлиять на ход выборов и их результаты, по информации областного избиркома, не было зафиксировано. В общем, можно сказать, что выборы прошли в целом спокойно - без нарушений, без эксцессов, без интереса.

ВАЖНО!

Кто попадет в новый состав Ярославской областной Думы

- «Единая Россия» - 32 места;

- КПРФ - 11 мест;

- «Справедливая Россия» - 3 места;

- ЛДПР - 3 места;

- «Коммунисты России» - 1 место.

НА ЗАМЕТКУ

Кто из кандидатов, которые шли по спискам партии, получит в конечном итоге депутатские корочки, станет известно на следующей неделе. А вот имена победителей в одномандатных округах можно назвать уже сейчас.

«Единая Россия»

Александр Гончаров

Николай Александрычев

Роман Фомичев

Яков Якушев

Илья Тедеев

Андрей Щенников

Василий Бобков

Сергей Якушев

Роман Слонин

Сергей Борисов

Лариса Ушакова

Владимир Денисов

Илья Круглов

Алексей Константинов

Юрий Филимендиков

Алексей Калганов

Алексей Макаров

Александр Тарасенков

Тигран Казарян

Николай Бирук

Михаил Никешин

КПРФ

Эльхан Мардалиев

Александр Воробьев

Шакир Абдуллаев

Константин Гриднев