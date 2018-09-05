«Хартия» обвинила компании, вывозившие мусор до них, в саботаже

СЕГОДНЯ 15:27 2018-09-05T15:35:44+03:00

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В «Хартии» обвинили компании, которые убирали мусор в Ярославле до них, в саботаже и провокациях. Об этом сказал директор филиала «Ярославский» «Хартии» Виталий Шубин.

– Мы столкнулись с тем, что в считанные дни контейнерные площадки были буквально завалены мусором, - говорит Виталий Шубин. - Проанализировали ситуацию и выяснили, что в последние 2 – 3 дня августа операторы, которые прежде вывозили коммунальные отходы, просто перестали это делать. Хотя по договорам они должны были до 31 августа включительно оказывать населению эту услугу.

Кроме того, директор филиала отметил, что прежние операторы не вывозили мусор из домов, где есть мусоропровод. В итоге он оказался на контейнерных площадках.

- Наша компания столкнулась с объемами коммунальных отходов, значительно превышающими нормативы, - продолжает Шубин. - Кроме как провокацией или саботажем со стороны некоторых, теперь уже бывших, операторов по вывозу мусора это назвать нельзя.

Ярославские операторы, в свою очередь, с обвинениями не согласны.

- Последний раз мы вывезли мусор в ночь с 31 августа на 1 сентября, - рассказали в компании «Альфа-групп». - Тогда и забрали свои контейнеры. Кроме того, мы вычистили все мусорные камеры в многоэтажках.

Специалисты компании утверждают, что мусорные баки и контейнерные площадки могут переполниться за день. В «Альфа-групп» говорят, что отходы они вывозили два раза в сутки.

Теперь «Хартии» придется как-то выходить из положения - оператор будет докупать мусоровозы и увеличивать штат сотрудников.