«Техностар»: бизнес в красках

СЕГОДНЯ 14:10 2018-08-24T14:35:34+03:00

Эти бисерные мельницы приобретены совсем недавно. Бисерные – потому, что перетира-ние краски осуществляется специальными мелкими шариками. На них изготавливаются краски спецназначения, которые выпускаются в относительно небольших объемах. Такие мельницы рассчитаны максимум на 800 килограммов краски, а вот для производства обычных красок на предприятии установлены мельницы побольше – с емкостью в 2 тонны

У ярославской компании есть все, чтобы получить новую жизнь: современные производственные мощности и технологии, персонал, собственные разработки. Но для «второго дыхания» необходим серьезный инвестор и, конечно, поддержка губернатора

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Как известно, жизнь похожа на пешеходный переход: то белая полоса, то черная…Так и в бизнесе. Одно из крупнейших предприятий Гаврилов-Яма, компания «Техностар Колор Менеджмент», сейчас переживает непростые времена. Это созданное «с нуля» современное производство стало заложником ситуации на рынке, когда разразился кризис 2014 - 2015 годов. Но, опираясь на накопленный опыт в изготовлении лаков и красок, а также солидные материальные активы, его руководство планирует привлечь серьезные инвестиции и повторить историю успеха, которого «Техностар» достиг в докризисные времена.

История успеха

Начало компании «Техностар» было положено в 1996 году. Деятельность начиналась с реализации компьютерной техники, а в 2001 году под крылом уже известной к тому времени компании «Техностар Альянс» появилось новое отдельное направление - сегодняшнее предприятие «Техностар Колор Менеджмент». В итоге это направление стало для компании основным.

Производство алкидных материалов разместили на территории практически заброшенного Гаврилов-Ямского предприятия, некогда занимавшегося ремонтом сельхозтехники. На территорию было завезено и смонтировано новое оборудование, наняты специалисты. Впоследствии производство расширили за счет освоения новых площадок, строительства современных цехов. Численность работников превысила 200 человек, и «Техностар Колор Менеджмент» стал одним из крупнейших работодателей в регионе.

Благодаря слаженной работе команды «Техностар Колор Менеджмент» компании удалось взять активный старт. Уже в 2005 году предприятие вышло на лидирующие позиции в своем сегменте и вошло в десятку ведущих российских производителей алкидных материалов. В линейке продуктов появились лакокрасочные материалы для разных целей и групп потребителей, в том числе эконом- и элит-класса.

Реактор. Процесс производства краски – беспрерывный, он длится до 48 часов. Лак варит-ся при температуре от 250 до 270 градусов

В 2006 году в целях оптимизации ценообразования готовой продукции в «Техностар Колор Менеджмент» был открыт цех по производству собственной тары. В результате спрос на лакокрасочную продукцию «Техностар Колор Менеджмент» заметно повысился и предприятие нарастило объемы производства.

Параллельно с этим технологическая группа предприятия работала над разработкой новых формул высококачественной продукции. В итоге в 2008 году потребителям была предложена новая линейка лакокрасочной продукции на водной основе. А в 2011 году ассортимент был вновь расширен за счет лаков (более сотни видов различного назначения).

В 2013 году продукция «Техностар Колор Менеджмент» официально поставлялась уже в 39 регионов РФ, а компания занимала 3% лакокрасочного рынка всей России. Согласно данным аналитического агентства «Хим-курьер», в 2013 году предприятие вошло в рейтинг

российских производителей по объемам производства и заняло в нем 13-е место, а в рейтинге производства алкидной продукции «Техностар Колор Менеджмент» уверенно расположилось на 6-м месте. Объемы производства составили 20 тыс. тонн лакокрасочной продукции в год, 15 тыс. из которых - товарная продукция, 5 тыс. - полуфабрикатные лаки.

Образцы продукции «Техностар Color Management»

Кредитная история

За все приходится платить. За успех - тоже. Для расширения и развития современного производства предприятие привлекало кредитные ресурсы. Банки с удовольствием работали с «Техностаром», учитывая его успешное продвижение на рынке и растущую материальную базу. Для них было очевидно, что деньги вкладываются в реальное и доходное производство.

Но, как говорил Марк Твен, банкир - это человек, одалживающий вам зонтик, когда ярко светит солнце, и отбирающий его в тот самый момент, когда начинается дождь.

Все мы помним обвальное падение рубля по отношению к доллару и евро, произошедшее 16 декабря 2014 года.

- Главной проблемой для нас стало то, что в итоге Центральный банк Российской Федерации повысил ключевую ставку сразу на 6,5 процентных пункта - до 17% годовых, - не скрывает один из учредителей компании Юрий Тараканов.

В сложной ситуации лакокрасочники, в отличие от коллег из других отраслей, где действуют крупные госкорпорации, не получили поддержки от государства. Чтобы рассчитываться с перепуганными банкирами, «Техностару» пришлось перекредитовываться - но уже по новым процентным ставкам. Четко просчитанные, выстроенные и реализуемые бизнес-планы под влиянием внешних обстоятельств дали сбой. Оставшись без оборотных средств, предприятие было вынуждено сокращать объемы производства и персонал.

Мини-бисерные мельницы в лаборатории технического отдела предназначены для изго-товления новых красок. По сути, это миниатюрный лакокрасочный завод

Меловой период

- Кризис обострил и другую проблему - резко снизилось качество продукции, представленной на российском рынке, - говорит Михаил Чернов, генеральный директор компании «Техностар Альянс», в которую входит лакокрасочное производство. - И не потому, что так решили выкрутиться производители лаков и красок. Так захотел потребитель, который начал «голосовать рублем» за самую дешевую краску. Качественная краска - это много лака и пигмента и почти нет наполнителя, которым является мел. Она укрывиста - то есть непрозрачна, способна даже тонким слоем закрывать разноцветные пятна на основе и формировать однотонную поверхность. Она долго держится. Она дороже, но за счет качества вы и тратите ее на квадратный метр гораздо меньше. А плохая краска, которую из-за дешевизны сейчас выбирает российский потребитель, - это до 75 процентов мела. Соответственно, она и отваливается лохмотьями чуть ли не сразу после покраски. Вы все это видите. Такая ситуация невыгодна и нам, производителям (у «дешевки» слишком низка доходность), и потребителям. Пытаясь сэкономить, они на самом деле тратят лишние деньги, покупая не краску, а мел. Выгодно это только торгашам (заметьте - во всем мире краска продается литрами, а в России - килограммами), да поставщикам мела. Ну и еще ворам, которые могут каждый год закупать дешевую краску, чтобы снова и снова красить одни и те же регулярно облезающие объекты.

По словам лакокрасочников, причина такой ситуации проста: краска в России не подлежит обязательной сертификации. И сейчас добросовестные представители отрасли стараются объединяться, чтобы решить эту проблему, создать механизм контроля и сформулировать четкие стандарты качества лакокрасочных материалов. Так, как это уже сделано, например, по отношению к молочной продукции.

Емкости для лака

Через тернии - к звездам

Сейчас «Техностар» ищет серьезного инвестора. Руководство компании не скрывает проблем, готово открыто и откровенно обсуждать варианты их решения. И в то же время уверено в потенциале предприятия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Несмотря на все внешние обстоятельства, доходность нашего производства достаточно привлекательна. Весь вопрос - в пополнении оборотных средств, которые позволят нарастить выпуск продукции. Все другие возможности - современные производственные мощности и технологии, персонал, собственные разработки - для этого есть».

Михаил ЧЕРНОВ, генеральный директор компании «Техностар Альянс».

Нужно отметить, что 16 марта 2018 года Правительство РФ приняло постановление «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Гаврилов-Ям». В документе говорится, что «ее функционирование будет обеспечивать достижение стабильного социально-экономического развития муниципального образования путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест».

На этом фоне было бы по меньшей мере странно терять уже существующее в городе современное предприятие, способное обеспечивать работой сотни жителей Гаврилов-Яма и пополнять бюджет. Об этом стоило бы подумать губернатору и правительству области, обладающим серьезными возможностями для подключения инвесторов.

Время, между тем, не ждет. Как говорится в известном телесериале: «Зима близко!» Отсутствие у предприятия оборотных средств угрожает самому его существованию. Без оплаты соседний градообразующий завод «Агат» может не дать «Техностару» отопления, а это чревато серьезными проблемами - вплоть до того, что у цехов провалятся крыши, новейшее оборудование заржавеет. А то, что уцелеет, при отсутствии средств на оплату охраны попросту растащат воры. И в итоге на месте высокотехнологичного предприятия останутся крапива да бурьян.

В общем, действовать нужно быстро. Производственники это понимают и готовы сделать для спасения предприятия все, что могут.

Фасовка готовой продукции – на емкости наклеиваются стикеры с необходимой информацией

Фото: Тамара Смирнова