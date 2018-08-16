Программа фестиваля «Преображение» 2018 в Ярославле
С 16 по 19 августа в Ярославле пройдет фестиваль искусств «Преображение». В стенах музея-заповедника, ярославской филармонии и собора Казанской иконы Божией Матери вновь зазвучат колокольные звоны и духовные сочинения русских композиторов.
Программа XXVI фестиваля искусств «Преображение»
16 августа
Ярославский музей-заповедник
17.00 - колокольный концерт (6+), билеты: 20/40 руб.
Концертный зал им. Л. В. Собинова
18.30 - открытие XXVI фестиваля искусств «Преображение», Московский Казачий хор (6+), билеты: 200 - 600 руб.
17 августа
Ярославский музей-заповедник
12.00, 17.00 - колокольные концерты (6+), билеты: 20/40 руб.
20.30 - «Несвятые святые» и другие рассказы - Музыкально-литературная композиция по книге архимандрита Тихона (Шевкунова). Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной (12+), билеты: 500 руб.
18 августа
Ярославский музей-заповедник
11.00 - мастер-класс по колокольным звонам (10+), билеты: 200/300 руб.
12.00 - «Дети и колокола» - колокольный концерт (6+), билеты: 20/40 руб.
17.00 - колокольный концерт (6+), билеты: 20/40 руб.
20.30 - А. Бородин «Князь Игорь» - опера в концертном исполнении. Солисты, хор и симфонический оркестр Московского театра «Новая Опера» имени Е. В. Колобова (12+), билеты: 800 руб.
19 августа
Ярославский музей-заповедник
9.00 - литургия, чин освящения плодов.
12.00, 17.00 - колокольный концерт В. Петровского (6+), билеты: 20/40 руб.
13.00 - 17.00 - праздник для всей семьи «Чудесный город Яблокославль» (0+), билеты: 20/40 руб.
Собор Казанской иконы Божьей матери
13.00 - молитвы и песнопения, литургическая музыка XIX - XXI веков, Филармоническая хоровая капелла «Ярославия» (12+), билеты: 400 руб.
Церковь Ильи Пророка
15.00 - шедевры духовной музыки, Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова (12+), билеты: 500 руб.
Ярославский музей-заповедник
20.30 - закрытие фестиваля, музыкально-поэтическая композиция «И золото второго Спаса» Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова. Художественное слово - народный артист РСФСР Сергей Шакуров (12+), билеты: 500 руб.