2018-08-16T17:30:22+03:00
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Программа фестиваля «Преображение» 2018 в Ярославле

Наталья ХЛАПОВА
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ФОто: Ростовский кремльФОто: Ростовский кремль
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С 16 по 19 августа в Ярославле пройдет фестиваль искусств «Преображение». В стенах музея-заповедника, ярославской филармонии и собора Казанской иконы Божией Матери вновь зазвучат колокольные звоны и духовные сочинения русских композиторов.

Программа XXVI фестиваля искусств «Преображение»

16 августа

Ярославский музей-заповедник

17.00 - колокольный концерт (6+), билеты: 20/40 руб.

Концертный зал им. Л. В. Собинова

18.30 - открытие XXVI фестиваля искусств «Преображение», Московский Казачий хор (6+), билеты: 200 - 600 руб.

17 августа

Ярославский музей-заповедник

12.00, 17.00 - колокольные концерты (6+), билеты: 20/40 руб.

20.30 - «Несвятые святые» и другие рассказы - Музыкально-литературная композиция по книге архимандрита Тихона (Шевкунова). Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной (12+), билеты: 500 руб.

18 августа

Ярославский музей-заповедник

11.00 - мастер-класс по колокольным звонам (10+), билеты: 200/300 руб.

12.00 - «Дети и колокола» - колокольный концерт (6+), билеты: 20/40 руб.

17.00 - колокольный концерт (6+), билеты: 20/40 руб.

20.30 - А. Бородин «Князь Игорь» - опера в концертном исполнении. Солисты, хор и симфонический оркестр Московского театра «Новая Опера» имени Е. В. Колобова (12+), билеты: 800 руб.

19 августа

Ярославский музей-заповедник

9.00 - литургия, чин освящения плодов.

12.00, 17.00 - колокольный концерт В. Петровского (6+), билеты: 20/40 руб.

13.00 - 17.00 - праздник для всей семьи «Чудесный город Яблокославль» (0+), билеты: 20/40 руб.

Собор Казанской иконы Божьей матери

13.00 - молитвы и песнопения, литургическая музыка XIX - XXI веков, Филармоническая хоровая капелла «Ярославия» (12+), билеты: 400 руб.

Церковь Ильи Пророка

15.00 - шедевры духовной музыки, Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова (12+), билеты: 500 руб.

Ярославский музей-заповедник

20.30 - закрытие фестиваля, музыкально-поэтическая композиция «И золото второго Спаса» Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова. Художественное слово - народный артист РСФСР Сергей Шакуров (12+), билеты: 500 руб.

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