Программа фестиваля «Ростовское действо» 2018

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-10T18:22:27+03:00

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С 10 по 12 августа в музее-заповеднике «Ростовский кремль» состоится VIII Международный фестиваль средневековой культуры «Ростовское действо». Здесь постараются воссоздать все грани средневековой монастырской культуры, погружая участников и гостей в атмосферу ушедших веков.

Основой фестиваля станет музыкальная составляющая - во все дни праздника в кремле будет звучать колокольный звон, православные и фольклорные песнопения и музыка из кинофильмов.

Кульминацией музыкальной программы станет концерт на открытом воздухе «История Государства Российского в музыке и колоколах». Солисты, хор и оркестр театра «Новая Опера» исполнят произведения Римского-Корсакова, Бородина, Мусоргского и Прокофьева, прозвучит музыка к кинофильму «Иоанн Грозный» с показом фрагментов фильма. Текст будет читать народный артист России Сергей Гармаш.

Гости также услышат концерты фольклорного хора «Мдзлевари» из Грузии. С программой «Древнерусские духовные песнопения XVI - XVIII веков. Духовные стихи» в храме Спаса на Сенях и в парадном зале Красной палаты выступит ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин».

И конечно, во все дни фестиваля будут проходить колокольные концерты: свое мастерство покажут звонари из Белоруссии, Санкт-Петербурга, Москвы, Калуги, Ярославля и Ростова Великого. А желающих научиться этому древнему музыкальному искусству ждут на мастер-классах по колокольным звонам.

А кроме того, для гостей приготовили мастер-классы по золотошвейному искусству и иконописи и книжную выставку-ярмарку.

Полную программа фестиваля:

Ростов, музей-заповедник «Ростовский кремль».

10 августа, пятница

10:00–17:00

Ростовская ярмарка

Мастер-классы золотного шитья и иконописи. Самуилов корпус, 2-й этаж, экспозиция древнерусского искусства. Билет в экспозицию – 60 руб.

Книжная выставка-ярмарка «История государства российского». Центральный двор кремля, площадка у крыльца церкви Одигитрии

Мастер-классы арт-студии «Зеленая полоса». Стоимость от 100 до 300 руб.

11:30

Презентация изданий книжной выставки-ярмарки «История государства российского»

Центральный двор, площадка у крыльца церкви Одигитрии

14:30

Презентация выставки «Особенности реставрации икон в конце XIX – начале XX века».

Самуилов корпус, 3 этаж

12:00, 15:00, 16:45

Колокольные звоны на колокольне при храме Иоанна Богослова

Центральный двор

12:30, 13:30

Мастер-классы звонарей

Центральный двор – передвижная звонница.

Стоимость – 150 руб.

14:00

Круглый стол «Школа колокольного искусства»

Белая палата

Вход свободный

17:00

Торжественное открытие фестиваля «Ростовское действо»

Парадный зал Красной палаты

Фольклорный хор «Мдзлевари», Грузия

Программа «Духовные песнопения и народные песни Грузии»

Стоимость - 250 руб.

11 августа, суббота

10:00–17:00

Ростовская ярмарка

Мастер-классы золотного шитья и иконописи. Самуилов корпус, 2-й этаж, экспозиция древнерусского искусства. Билет в экспозицию – 60 руб.

Книжная выставка-ярмарка «История государства российского». Центральный двор кремля, площадка у крыльца церкви Одигитрии

Мастер-классы арт-студии «Зеленая полоса». Стоимость от 100 до 300 руб.

13:30

Презентация изданий книжной выставки-ярмарки «История государства российского»

Центральный двор, площадка у крыльца церкви Одигитрии

14:30

Ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин», Москва

Церковь Спаса на сенях

Программа «Древнерусские духовные песнопения XVI–XVIII веков. Духовные стихи»

Билет – 200 руб.

12:00, 15:00, 17:00

Колокольные звоны на колокольне при храме Иоанна Богослова

Центральный двор

12:30, 13:30, 15:30

Мастер-классы звонарей

Центральный двор – передвижная звонница.

Стоимость – 150 руб.

15:00

Творческая встреча с музыкантами хора «Мдзлевари», Грузия

Соборная площадь Ростовского кремля, Музейная гостиная

Вход свободный

20:30

Музыка Сергея Прокофьева к кинофильму «Иван Грозный», и кантата «Александр Невский» (с показом фрагментов фильмов)

Центральный двор

Музыка композиторов Н. Римского-Корсакова, А. Бородина, М. Мусоргского, С. Прокофьева - фрагменты из опер «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», «Князь Игорь», «Хованщина», «Борис Годунов», сюита «Картинки с выставки» кантата «Александр Невский» и музыка к кинофильму «Иоанн Грозный».

Исполнители:

солисты театра «Новая Опера»

Анастасия Лепешинская - меццо-сопрано,

Михаил Губский – тенор, заслуженный артист России,

Владимир Кудашев – бас, заслуженный артист России,

Артем Гарнов – баритон;

ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин», художественный руководитель – Андрей Котов;

симфонический оркестр театра «Новая Опера», дирижер – Дмитрий Волосников.

Текст читает Сергей Гармаш, народный артист России

Билеты: взрослые – 700 руб., дети (6+) – 350 руб.

12 августа, воскресенье

10:00–17:00

Ростовская ярмарка

Мастер-классы золотного шитья и иконописи. Самуилов корпус, 2-й этаж, экспозиция древнерусского искусства. Билет в экспозицию – 60 руб.

Книжная выставка-ярмарка «История государства российского». Центральный двор кремля, площадка у крыльца церкви Одигитрии

Мастер-классы арт-студии «Зеленая полоса». Стоимость от 100 до 300 руб.

12:00, 14:45, 16:00

Колокольные звоны на колокольне при храме Иоанна Богослова

Центральный двор

12:30,15:00

Мастер-классы звонарей

Центральный двор – передвижная звонница.

Стоимость – 150 руб.

13:00

Фольклорный хор «Мдзлевари», Грузия

Церковь Спаса на сенях

Программа «Духовные песнопения и народные песни Грузии»

Билет - 250 руб.

15:00

Закрытие фестиваля

Парадный зал Красной палаты

Ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин», Москва

Программа «Из глубины веков» (духовные песнопения XVI–XVIII веков)

Билет – 250 руб.