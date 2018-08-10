Программа фестиваля «Ростовское действо» 2018
С 10 по 12 августа в музее-заповеднике «Ростовский кремль» состоится VIII Международный фестиваль средневековой культуры «Ростовское действо». Здесь постараются воссоздать все грани средневековой монастырской культуры, погружая участников и гостей в атмосферу ушедших веков.
Основой фестиваля станет музыкальная составляющая - во все дни праздника в кремле будет звучать колокольный звон, православные и фольклорные песнопения и музыка из кинофильмов.
Кульминацией музыкальной программы станет концерт на открытом воздухе «История Государства Российского в музыке и колоколах». Солисты, хор и оркестр театра «Новая Опера» исполнят произведения Римского-Корсакова, Бородина, Мусоргского и Прокофьева, прозвучит музыка к кинофильму «Иоанн Грозный» с показом фрагментов фильма. Текст будет читать народный артист России Сергей Гармаш.
Гости также услышат концерты фольклорного хора «Мдзлевари» из Грузии. С программой «Древнерусские духовные песнопения XVI - XVIII веков. Духовные стихи» в храме Спаса на Сенях и в парадном зале Красной палаты выступит ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин».
И конечно, во все дни фестиваля будут проходить колокольные концерты: свое мастерство покажут звонари из Белоруссии, Санкт-Петербурга, Москвы, Калуги, Ярославля и Ростова Великого. А желающих научиться этому древнему музыкальному искусству ждут на мастер-классах по колокольным звонам.
А кроме того, для гостей приготовили мастер-классы по золотошвейному искусству и иконописи и книжную выставку-ярмарку.
Полную программа фестиваля:
Ростов, музей-заповедник «Ростовский кремль».
10 августа, пятница
10:00–17:00
Ростовская ярмарка
Мастер-классы золотного шитья и иконописи. Самуилов корпус, 2-й этаж, экспозиция древнерусского искусства. Билет в экспозицию – 60 руб.
Книжная выставка-ярмарка «История государства российского». Центральный двор кремля, площадка у крыльца церкви Одигитрии
Мастер-классы арт-студии «Зеленая полоса». Стоимость от 100 до 300 руб.
11:30
Презентация изданий книжной выставки-ярмарки «История государства российского»
Центральный двор, площадка у крыльца церкви Одигитрии
14:30
Презентация выставки «Особенности реставрации икон в конце XIX – начале XX века».
Самуилов корпус, 3 этаж
12:00, 15:00, 16:45
Колокольные звоны на колокольне при храме Иоанна Богослова
Центральный двор
12:30, 13:30
Мастер-классы звонарей
Центральный двор – передвижная звонница.
Стоимость – 150 руб.
14:00
Круглый стол «Школа колокольного искусства»
Белая палата
Вход свободный
17:00
Торжественное открытие фестиваля «Ростовское действо»
Парадный зал Красной палаты
Фольклорный хор «Мдзлевари», Грузия
Программа «Духовные песнопения и народные песни Грузии»
Стоимость - 250 руб.
11 августа, суббота
10:00–17:00
Ростовская ярмарка
Мастер-классы золотного шитья и иконописи. Самуилов корпус, 2-й этаж, экспозиция древнерусского искусства. Билет в экспозицию – 60 руб.
Книжная выставка-ярмарка «История государства российского». Центральный двор кремля, площадка у крыльца церкви Одигитрии
Мастер-классы арт-студии «Зеленая полоса». Стоимость от 100 до 300 руб.
13:30
Презентация изданий книжной выставки-ярмарки «История государства российского»
Центральный двор, площадка у крыльца церкви Одигитрии
14:30
Ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин», Москва
Церковь Спаса на сенях
Программа «Древнерусские духовные песнопения XVI–XVIII веков. Духовные стихи»
Билет – 200 руб.
12:00, 15:00, 17:00
Колокольные звоны на колокольне при храме Иоанна Богослова
Центральный двор
12:30, 13:30, 15:30
Мастер-классы звонарей
Центральный двор – передвижная звонница.
Стоимость – 150 руб.
15:00
Творческая встреча с музыкантами хора «Мдзлевари», Грузия
Соборная площадь Ростовского кремля, Музейная гостиная
Вход свободный
20:30
Музыка Сергея Прокофьева к кинофильму «Иван Грозный», и кантата «Александр Невский» (с показом фрагментов фильмов)
Центральный двор
Музыка композиторов Н. Римского-Корсакова, А. Бородина, М. Мусоргского, С. Прокофьева - фрагменты из опер «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», «Князь Игорь», «Хованщина», «Борис Годунов», сюита «Картинки с выставки» кантата «Александр Невский» и музыка к кинофильму «Иоанн Грозный».
Исполнители:
солисты театра «Новая Опера»
Анастасия Лепешинская - меццо-сопрано,
Михаил Губский – тенор, заслуженный артист России,
Владимир Кудашев – бас, заслуженный артист России,
Артем Гарнов – баритон;
ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин», художественный руководитель – Андрей Котов;
симфонический оркестр театра «Новая Опера», дирижер – Дмитрий Волосников.
Текст читает Сергей Гармаш, народный артист России
Билеты: взрослые – 700 руб., дети (6+) – 350 руб.
12 августа, воскресенье
10:00–17:00
Ростовская ярмарка
Мастер-классы золотного шитья и иконописи. Самуилов корпус, 2-й этаж, экспозиция древнерусского искусства. Билет в экспозицию – 60 руб.
Книжная выставка-ярмарка «История государства российского». Центральный двор кремля, площадка у крыльца церкви Одигитрии
Мастер-классы арт-студии «Зеленая полоса». Стоимость от 100 до 300 руб.
12:00, 14:45, 16:00
Колокольные звоны на колокольне при храме Иоанна Богослова
Центральный двор
12:30,15:00
Мастер-классы звонарей
Центральный двор – передвижная звонница.
Стоимость – 150 руб.
13:00
Фольклорный хор «Мдзлевари», Грузия
Церковь Спаса на сенях
Программа «Духовные песнопения и народные песни Грузии»
Билет - 250 руб.
15:00
Закрытие фестиваля
Парадный зал Красной палаты
Ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин», Москва
Программа «Из глубины веков» (духовные песнопения XVI–XVIII веков)
Билет – 250 руб.