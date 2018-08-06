В Ярославской области муж-тиран похитил жену, сбежавшую от домашнего насилия

СЕГОДНЯ 13:51 2018-08-06T14:03:41+03:00

Женщина смогла вырваться от тирана и оставила у него троих детей. Психологи говорят, что она находится в состоянии панического страха Фото: Елена ВАХРУШЕВА

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В воскресенье, 5 августа, в Угличе средь бела дня похитили 30-летнюю женщину. Свою жертву мужчина затолкал в автомобиль и увез в неизвестном направлении. Оказалось, это был ее собственный муж, от которого она в панике сбежала несколько месяцев назад…

Жительница Ярославля многие годы была жертвой домашнего насилия. Женщину избивал муж. В мае этого года она вырвалась из их дома в Заволжском районе и убежала, оставив там троих детей. Оказавшись «на свободе» , жертва отправилась в Углич, к своей сестре. Какое-то время она пожила у родственницы, а потом сняла квартиру. Женщина обратилась за помощью к адвокату и сама пришла к психологам. Согласно заключению последних, она находилась в состоянии панического страха.

- Все это время она не могла видеться со своими детьми, опасаясь мужа - рассказывает адвокат пострадавшей Юлия Метелева. - Тот, в свою очередь, бил детей и диктовал им, что говорить во время телефонных разговоров с матерью.

Пара начала делить детей. Мужчина долгое время категорически отказывался разрешать своей жене видеться с ними. Супруги встречались друг с другом в присутствии адвокатов, на этих встречах тиран ставил ультиматум : «Сперва пусть пообщается со мной, потом уже посмотрим».

Однажды такой «разговор» состоялся. Мужчина довел жену до истерики, а когда она попыталась позвонить сыну, вырвал из рук телефон и просто ушел…

Но в это воскресенье женщине позвонил представитель мужа и предложил увидеться с детьми. Он заверил собеседницу, что поговорил с мужчиной и убедил его. Материнское сердце не выдержало, и она отправилась на встречу. Супруг запихнул ее в машину и увез из Углича.

Ни на звонки родственников, ни на звонки адвоката женщина не отвечала. Спустя какое-то время трубку взял муж:

- У нее все в порядке, она не возьмет трубку, потому что ест. Где мы, куда едем и когда приедем, не скажу.

По словам адвоката, на самом деле, в это время женщина билась в истерике, и деспот попросту боялся передать ей трубку. Позже, через некоторое время Юлии Метелевой пришло СМС сообщение: «Помогите!». Она немедленно обратилась в полицию и ГИБДД. Как позже рассказала потерпевшая, по пути не было ни одного поста – скорее всего, похититель намеренно поехал в объезд, чтобы нигде не «засветиться».

Мужчина привез свою супругу в Ярославль. Машину заметили возле их дома на Школьном проезде,11. В квартиру поднялся сотрудник полиции. Женщина была внутри. Ее допросили в присутствии мужа.

- Я не знаю, почему происходило именно так, - говорит Юлия Метелева. – Когда я обращалась в полицию, я настаивала на том, чтобы ее показания брали без мужа. Когда же я приехала на место и спросила у полицейского, почему происходит именно так, он не смог дать мне четкого ответа.

В присутствии полицейских, адвоката и сестры женщина покинула квартиру мужа. Дети остались там. Сегодня пострадавшая сняла побои и обратилась в органы опеки – у детей синяки, возможно они нуждаются в психологической помощи.