2018-08-06T14:03:41+03:00
Происшествия

В Ярославской области муж-тиран похитил жену, сбежавшую от домашнего насилия

Мужчина долгие годы бил женщину и троих детей
Роман Рыжиков
Поделиться:
Женщина смогла вырваться от тирана и оставила у него троих детей. Психологи говорят, что она находится в состоянии панического страхаЖенщина смогла вырваться от тирана и оставила у него троих детей. Психологи говорят, что она находится в состоянии панического страхаФото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

В воскресенье, 5 августа, в Угличе средь бела дня похитили 30-летнюю женщину. Свою жертву мужчина затолкал в автомобиль и увез в неизвестном направлении. Оказалось, это был ее собственный муж, от которого она в панике сбежала несколько месяцев назад…

Жительница Ярославля многие годы была жертвой домашнего насилия. Женщину избивал муж. В мае этого года она вырвалась из их дома в Заволжском районе и убежала, оставив там троих детей. Оказавшись «на свободе» , жертва отправилась в Углич, к своей сестре. Какое-то время она пожила у родственницы, а потом сняла квартиру. Женщина обратилась за помощью к адвокату и сама пришла к психологам. Согласно заключению последних, она находилась в состоянии панического страха.

- Все это время она не могла видеться со своими детьми, опасаясь мужа - рассказывает адвокат пострадавшей Юлия Метелева. - Тот, в свою очередь, бил детей и диктовал им, что говорить во время телефонных разговоров с матерью.

Пара начала делить детей. Мужчина долгое время категорически отказывался разрешать своей жене видеться с ними. Супруги встречались друг с другом в присутствии адвокатов, на этих встречах тиран ставил ультиматум : «Сперва пусть пообщается со мной, потом уже посмотрим».

Однажды такой «разговор» состоялся. Мужчина довел жену до истерики, а когда она попыталась позвонить сыну, вырвал из рук телефон и просто ушел…

Но в это воскресенье женщине позвонил представитель мужа и предложил увидеться с детьми. Он заверил собеседницу, что поговорил с мужчиной и убедил его. Материнское сердце не выдержало, и она отправилась на встречу. Супруг запихнул ее в машину и увез из Углича.

Ни на звонки родственников, ни на звонки адвоката женщина не отвечала. Спустя какое-то время трубку взял муж:

- У нее все в порядке, она не возьмет трубку, потому что ест. Где мы, куда едем и когда приедем, не скажу.

По словам адвоката, на самом деле, в это время женщина билась в истерике, и деспот попросту боялся передать ей трубку. Позже, через некоторое время Юлии Метелевой пришло СМС сообщение: «Помогите!». Она немедленно обратилась в полицию и ГИБДД. Как позже рассказала потерпевшая, по пути не было ни одного поста – скорее всего, похититель намеренно поехал в объезд, чтобы нигде не «засветиться».

Мужчина привез свою супругу в Ярославль. Машину заметили возле их дома на Школьном проезде,11. В квартиру поднялся сотрудник полиции. Женщина была внутри. Ее допросили в присутствии мужа.

- Я не знаю, почему происходило именно так, - говорит Юлия Метелева. – Когда я обращалась в полицию, я настаивала на том, чтобы ее показания брали без мужа. Когда же я приехала на место и спросила у полицейского, почему происходит именно так, он не смог дать мне четкого ответа.

В присутствии полицейских, адвоката и сестры женщина покинула квартиру мужа. Дети остались там. Сегодня пострадавшая сняла побои и обратилась в органы опеки – у детей синяки, возможно они нуждаются в психологической помощи.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пропавший в Ярославской области рыбак найден мертвым
В Ярославле ищут велосипедистов, сбивших 5-летнюю девочку около ТЮЗа
В Ярославской области недалеко от Черной Заводи пропал рыбак
Губернатор предложил ярославцам самим выбрать дороги, которые отремонтируют в 2019 году
Елена Летучая сняла фильм про мусорный полигон «Скоково» в Ярославле
В Ярославле 13-летняя девочка выпала из окна девятого этажа: первые предположения, что могло произойти
Включайся и будь успешен!: «МегаФон» и «Хранители детства» помогут с трудоустройством подростков-сирот в 10 регионах
В Ярославле на Центральном пляже сгорели биотуалеты
Две пропавшие девочки в Ярославле нашлись спустя три дня
К поиску пропавшей 13-летней девочки в Ярославле подключилась полиция
В Ярославле от сильного ветра дерево упало прямо на пятиэтажку
В Ярославской области пропала 78-летняя Галина Дмитриева
Ярославцы видели двух пропавших девочек-подростков в компании молодых людей
Ботанический сад в Ярославле ждет преображение: первые эскизы изменений
Руководство «Скоково»: ярославцы приняли за пожар испарения на мусорном полигоне
В Рыбинске прошли соревнования между командами бурлаков на Волге
«Шинник» крупно проиграл в Воронеже
В Ярославской области пропали две девочки
Под Ярославлем загорелся мусорный полигон Скоково
Это не шутки: ярославцы любят маршрутки
Под Ярославлем сгорело большое придорожное кафе
Пропавший в Ярославле 36-летний Дамир Булатов утонул в Которосли
В Переславле судят мужчину, который похитил собственного сына
В Ярославле из реки выловили окровавленный труп мужчины
Актер из Ярославля Роман Курцын пообещал отлайкать поклонниц