2018-08-03T16:23:01+03:00
Общество

Программа Дня города Рыбинска - 2018

Лейтмотивом праздника в этом году станет тема «Рыбинск - город моего детства»
Наталья ХЛАПОВА
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4 августа Рыбинск отметит 241-ю годовщину со дня присвоения статуса города4 августа Рыбинск отметит 241-ю годовщину со дня присвоения статуса городаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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4 августа Рыбинск отметит 241-ю годовщину со дня присвоения статуса города. Лейтмотивом праздника в этом году станет тема «Рыбинск - город моего детства». «Комсомолка» расскажет, куда пойти праздновать День города всей семьей.

Программа Дня города Рыбинска - 2018

Площадь ДС «Полет»

9.00 - 12.30 - показательные выступления и мастер-классы спортивных школ Рыбинска, конкурсы и мастер-классы фитнес-клубов и молодежных общественных организаций.

9.05 - 14.00 - полумарафон «Великий хлебный путь» (забеги и награждения).

15.00 - 16.00 - торжественное мероприятие в честь Дня города «Рыбинск - город моего детства».

16.00 - 17.00 - концерт с участием заслуженной артистки РФ Н. Шацкой, творческого объединения «Соколята».

20.00 - 21.00 - концерт творческих коллективов Рыбинска.

21.00 - 22.00 - концерт музыкальной группы «Инфинити».

22.00 - 22.10 - праздничный фейерверк.

Акватория реки Волги у ДС «Полет»

13.30 - 14.45 - водный праздник: плавание, воднолыжный спорт, выступления яхтсменов, выступления по виндсерфингу и кайтсерфингу, водное шоу на флайбордах.

21.50 - 22.00 - флайбординг.

Правый берег реки Волги у ДС «Полет»

12.00 - 16.00 - фестиваль-реконструкция «Бурлаки вдоль Волги». Пикник на берегу «Рыбинская заварУХА». Конкурс на лучшее рыбное блюдо.

Волжская набережная (у причала)

20.00 - 21.50 - фолк-концерт «У Парадной Лестницы Рыбинска»

21.50 - 22.00 - Екатерининские потешные огни.

Петровский парк

12.00 - 22.00 - фестиваль уличного кино «КиноПикник»: показ отечественных мультфильмов, конкурс замков из песка, детская развлекательная программа.

21.50 - 22.00 - фаер-шоу.

Площадка у ресторана «Дом культуры и отдыха» (Крестовая ул., 80)

10.00 - 13.00 - музыкальная программа «Любимые мелодии в любимом городе».

Площадь универмага «Юбилейный»

10.00 - 13.00 - концерт кавер-группы Band&Roll.

Улица Чкалова (на участке от ул. Свободы до ул. Кольцова)

10.00 - 15.00 - «Квартал БезОпасности».

Улица Крестовая (от универмага «Юбилейный» до площади ДС «Полет»)

14.00 - 14.45 - праздничное шествие «Все мы родом из детства».

Рыбинский железнодорожный вокзал

11.00 - историческая реконструкция «Рыбинск - городок, Питера уголок», прибытие «Ретро-паровоза».

Соборная площадь - Волжская набережная (на участке от Соборной площади до водоканала)

10.00 - 13.00 - детский праздник «Рыбинск - территория детства».

11.00 - 16.00 - квест-игры для детей и молодежи «Проф-архи-квест» (сбор участников у Спасо-Преображенского собора с северной стороны).

Площадь Дерунова

10.00 - 13.00 - концерт «Я, ты, он, она вместе целая страна».

11.00 - 18.00 - гастрономический фестиваль для детей «ВКУСняшки».

11.00 - 16.00 - кулинарная мастерская «Пальчики оближешь».

12.00 - 16.00 - фестиваль «СТИЛЬняшки».

11.00 - 18.00 - торговая ярмарка «Вкусные истории». Мастер-классы по изготовлению поделок из различных материалов.

20.00 - 21.00 - концерт джазовой музыки «У фонтана».

Волжский парк

10.00 - 16.00 - туристическая полоса со скалодромом и мастер-классом «Экодом добрых дел», скейт-парк, площадка «Воркаут Рыбинск».

16.00 - 18.00 - молодежная площадка «Энергия улиц»: фестиваль уличных видов спорта и творчества.

10.00 - 22.00 - праздничная ярмарка.

Аллея Славы

10.30 - 18.00 - выставка «Беспилотные летательные аппараты КБ «Луч», творческий марафон для детей.

10.00 - выставка судо- и авиамоделей, игровая программ «Технобум», мастер-класс «Ракета».

10.30 - интерактивная программа «А у нас во дворе».

12.00 - «ДНК-квест» («Детский научный квест»), игровая площадка для детей и родителей.

12.00 - краеведческая квест-игра «Назад в будущее».

12.30 - детский мюзикл «БРЫСЬ! Или истории кота Филофея».

13.20 - БиблиоАкция «Воздушная почта».

13.45 - интерактивные программы и мастер-классы по рисованию символов чемпионата мира по футболу на тарелках и других предметах.

14.40 - концертная программа «Музыка Детства».

16.40 - спектакль «Считаю до пяти» - история о трусливом зайце и храбром кроте.

18.00 - интерактивные программы и мастер-классы.

10.00 - 22.00 - праздничная ярмарка

Красная площадь

11.00, 12.00, 13.00 - «Встреча с куклами» - уличный театральный балаганчик.

12.00 - рисовальные классы по обучению живописи, графики и резьбы по дереву.

14.00 - 20.00 - «Ярманка на Красной»: кукольный балаган, сцены из прошлого, старинные русские карусели, дореволюционные танцы, интерактивная программа со зрителями, торговые ряды.

ТРЦ «Виконда»

11.00 - 19.00 - «День спортивного Рыбинска - 2018».

Городской сквер

11.00 - 13.00 - музыкальный праздник «С песней весело шагать»: конкурсно-игровая программа, выступления творческих коллективов города, мини-дискотека «Рыбинск, танцуй и пой!»

Троллейбусы маршрутов №№ 1, 5, 6

11.00 - 15.00 - музыкальная акция «Поющий троллейбус».

Дмитровский сквер

12.00 - 16.00 - квест «Умное приключение».

17.00 - 20.00 - «Звонкая дорога к юности»: анимационная интерактивная программа,

концертно-развлекательная программа для детей и взрослых, концерт Кристины Стельмах, участницы шоу «Голос».

Рыбинский музей-заповедник (Волжская наб., 2)

11.00, 12.00 - «Голоса времен» - интерактивное занятие об истории старинных русских музыкальных народных инструментов с возможностью поиграть на окарине, кугиклах, свистульке.

11.00, 12.00 -«Стружка золотая» - экскурсия-знакомство с плотницким ремеслом, мастер-классом по рисованию макета наличника и использованием старинных мер длины.

14.00 - «Полотняное воскресенье» - интерактивное занятие о традициях ткачества в XIX веке, о русском льне.

14.00 - старт фотоконкурса на самую выразительную и оригинальную деталь здания музея-заповедника и вида Красной площади.

15.00 - занятие для детей «Народная игрушка».

16.00 - авторская встреча с художницей С. Бедринец на персональной выставке «Мои счастливые мгновения».

16.00 - литературный конкурс на лучшее описание «Мои впечатления от здания музея и Красной площади».

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