В Ивановской области осудили педагога-педофила

Педофил и его жертвы общались в интернете Фото: Анастасия Осипова

32-летний житель Ивановского района признан виновным в совершении нескольких преступлений против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

Все пострадавшие от действий ивановского педофила – девочки. К счастью, личных встреч с мужчиной у потерпевших не было, они общались в социальных сетях. На протяжении полутора лет – с мая 2017 года по январь 2019-го – «педагог» переписывался со своими несовершеннолетними жертвами. Мужчина не просто вел с ними разговоры на сексуальные темы, но и уговаривал делать фотографии и видеозаписи порнографического характера.

Потерпевшими по делу признаны девять детей.

- Подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, на протяжении 15 лет ему запрещено заниматься педагогической и иной деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, - рассказали в пресс-службе СКР.

То есть, через 15 лет «педагог» вновь сможет вернуться к детям… Сможет ли он за это время избавиться от своей преступной наклонности – большой вопрос.