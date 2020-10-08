Захотелось романтики: костромич украл трактор ради возлюбленной

Девушка очень хотела покататься на гусеничнике Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Эффектный жест перед возлюбленной обернулся для 31-летнего жителя Костромской области уголовным делом и административкой. Ради романтической прогулки мужчина из поселка Солигалич украл трактор.

Собираясь в гости и перед этим приняв на грудь, романтик вдруг вспомнил, что его дама сердца давно мечтала прокатиться на сельхозтехнике. Тогда мужчина не долго думая угнал трактор со стоянки местного СПК. За гусеничнике он заехал за возлюбленной, и довольные и счастливые молодые люди покатили в гости.

Но следы на дороге от гусеничного трактора заметил участковый. Так как выезд такой техники на асфальт без специальных накладок запрещен, участковый решил найти нарушителя.

- След от траков привел к дому, расположенному в Соличаличе. Хозяин организовал застолье и один из гостей приехал на тракторе, - рассказали в пресс-службе УМВД по Костромской области.

Теперь горе-романтик будет отвечать по уголовной статье «Угон», также на него составлен протокол за вождение в пьяном виде.