Ярославская таможня: 30 лет на посту

ФОТО: Ольга ЗАХАРОВА

В канун 30-летия мы попросили о встрече ветерана-таможенника, генерал-майора таможенной службы Александра Лобанова. Именно он в 1990-х создавал Ярославскую таможню.

- Александр Вадимович, давайте вспомним события 30-летней давности. Как вы взялись за работу в таможне?

- Для этого нужно заглянуть и в 1980-е. В годы перестройки государство решило упростить внешнюю торговлю, было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О либерализации внешнеэкономической деятельности».

Нужно отметить, что внешняя граница у государства была всегда, существовал на ней как пограничный, так и таможенный контроль. А вот в регионах таможенников не было (исключение - торговые морские порты, крупные центры, и в первую очередь Москва, где работал дипломатический корпус иностранных государств, располагались международные аэропорты и т.д.). С началом либерализации экономики возникла ситуация, когда предприятиям и организациям разрешили становиться участниками внешнеэкономической деятельности, напрямую заниматься экспортом и импортом товаров (в советские времена на это имели право только крупные внешнеторговые государственные объединения). Соответственно, государству было нужно контролировать и развивать эту деятельность, а для этого и создавались таможни в регионах страны.

Одновременно возникли предпосылки к необходимости появления в регионах торгово-промышленных палат. Ярославская ТПП создавалась Валерием Александровичем Лавровым, и я до сих пор нахожусь с ним в дружеских отношениях.

Ярославская область была одной из первых в СССР, где была создана таможня. Я работал в областной прокуратуре, и представители облисполкома (примерный аналог сегодняшнего правительства Ярославской области. - Ред.) предложили мне подумать о том, чтобы заняться созданием Ярославской таможни. Я съездил в Москву, в Главное управление Государственного таможенного контроля при Совете Министров СССР и после собеседования у руководителя, Боярова Виталия Константиновича, решил возглавить таможню.

- Вы взялись за создание Ярославской таможни и руководство ею в 1990 году. Те годы часто называют «лихими девяностыми». А какими они запомнились вам?

- Наш регион мне всегда представлялся достаточно прозрачным и подконтрольным государству. Конечно, хватало преступности, но во внешнеэкономической сфере анархии не было - в Ярославской области я не помню историй, связанных с перестрелками и открытым криминальным противостоянием каких-либо структур или группировок. Разумеется, возникали определенные нюансы, было и такое, что кто-то из сотрудников подпадал под влияние заинтересованных лиц, но такие злоупотребления вскрывались, пресекались.

А вот экономическая ситуация была очень сложной. Неплатежи, бартер, приватизация и т.д. На предприятиях возникали многочисленные проблемы… И еще мы переживали за развал Союза. Я очень благодарен директорскому корпусу за взаимную поддержку. С тех пор так и дружим со многими, встречаясь в клубе «Красных директоров».

- Как формировался коллектив Ярославской таможни в период ее становления?

-С ростом числа участников ВЭД увеличивался и коллектив таможни, создавались таможенные посты в городах области, инфраструктура. На первом этапе приходилось лично подбирать людей, в основном из военнослужащих, коллег из правоохранительных органов, инженеров, юристов, экономистов, программистов. За редким исключением они оправдывали доверие в своей работе.

С задачами, которые перед нами стояли, коллектив справлялся достаточно успешно. При этом мы чувствовали поддержку коллег - для меня это были начальник УФСБ Юрий Геннадьевич Афонин, начальники УВД по Ярославской области Анатолий Александрович Торопов и Вячеслав Васильевич Петухов, прокурор Ярославской области Георгий Николаевич Колобов, северный транспортный прокурор Лев Иванович Хориков и многие другие. Очень активно нам помогало руководство Ярославской области. Я благодарен председателю Ярославского облисполкома Владимиру Андреевичу Ковалеву (это он меня пригласил на работу в таможню, и председателю областного Совета народных депутатов Александру Николаевичу Веселову. Затем с хорошим взаимопониманием мы начинали работать с губернатором Анатолием Ивановичем Лисицыным. Как раз в то время область нам передала здание в Ярославле на улице Богдановича, 10, чтобы Ярославская таможня могла нормально организовать работу – до этого мы были разбросаны по всему региону, причем первоначально нам приходилось заниматься также Костромской и Ивановской областями, где своих таможен еще не было.

- Что главное в работе таможенника, какими вы хотели видеть своих сотрудников?

- Все просто: если ты пришел служить государству, то делай это честно и добросовестно. Это базовая установка. И еще - мы еженедельно и очень ответственно учились таможенному делу, принимали присягу.

Количество участников ВЭД росло как на дрожжах. Приходилось также вооружаться спецтехникой, овладевать иностранными языками и новыми технологиями работы. Модернизация таможенной службы произошла, на мой взгляд, очень быстро и успешно - она была полностью укомплектована современной компьютерной техникой, средствами технического контроля, связи и.д. Штат таможенников у нас за 3-4 года увеличился с одной дюжины до 300 человек - это был уже большой коллектив, который впоследствии еще увеличился.

- Кого из первых работников вы могли бы особо отметить?

- Еще до моего прихода на трех таможенных постах уже успели поработать и накопить очень важный для нас опыт Павел Васильевич Киселев в Ярославле, Виталий Алексеевич Шигарев - в Иванове, Анатолий Александрович Самарин - в Костроме. А еще часто вспоминаю уже ушедших коллег: Николая Николаевича Булдина, Анатолия Кузьмича Парфенова, Андрея Борисовича Тюленева и многих других… С ними мы создавали полноценную Ярославскую таможню. Для меня это тоже было непросто - пришлось также каждодневно изучать таможенное дело.

С особой теплотой вспоминаю своих коллег, руководивших Ярославской таможней после меня: генерал-майора таможенной службы Осипова Вячеслава Александровича, уроженца Костромской области, и москвича, полковника таможенной службы Морозова Виктора Николаевича (очень жаль, что они рано ушли из жизни).

Но сейчас, по прошествии многих лет, понимаешь, какую значимую роль для России и пополнения ее бюджета в то время играла вновь создаваемая таможенная служба, которая не утрачивает своей важности и сейчас.

Выплата пенсий и заработной платы бюджетникам, реализация крупных программ и проектов - все это невозможно без тех поступлений, которые обеспечивает таможня. А еще - борьба с правонарушениями, контрабандой, наркотиками и многие другие задачи.

- В 2002 -м году вы решили уйти в отставку, затем работали в банковской сфере и в сфере таможенного бизнеса, организовав оказание консультационных услуг участникам ВЭД, сопровождение экспортно-импортных операций, аутсорсинг и т. д…

- Да, все так. Последние годы я работал во внешнеэкономической сфере. Видимо, прирос… Руководил предприятием «РОСТЭК_Верхняя Волга» и (после реорганизации) «Таможенным Терминалом - Верхняя Волга». И уже с другой стороны стал смотреть на организацию таможенного дела в России.

Мне кажется, что в то время таможня и другие правоохранительные органы и госучреждения были более открытыми в полном смысле слова, как к диалогу, так и активно откликались на решение проблем развития бизнеса. Возможно, это связано с нашим советским прошлым, опытом организации любого дела. Я очень рад, что сын Андрей пошел по моим стопам. И теперь он успешно руководит компанией на рынке оказания услуг в таможенной сфере.

- Несколько лет назад к Ярославской таможне присоединили Костромскую, а к Владимирской - Ивановскую. Теперь укрупнение пошло дальше - с 1 октября не стало и Ярославской таможни – она присоединилась к Владимирской. Как вы оцениваете такое решение?

- Конечно, многие из нас сохранят ностальгические воспоминания о Ярославской таможне. Но есть и объективная реальность: развитие технологий и, по сути, практически полное исчезновение бумажного документооборота позволяют уменьшить число сотрудников.

Экономически и организационно такое «укрупнение» оправданно. При этом есть и понимание того, что таможенники в нашем регионе продолжат свою работу. Будет задействована и та таможенная инфраструктура, которую мы создавали. А значит, та работа, которую мы и наши коллеги выполняли на протяжении 30 лет, будет продолжена.

- Что вы пожелаете коллегам в год 30-летия Ярославской таможни и накануне Дня таможенника, который в России отмечается 25 октября?

- Всем - здоровья и благополучия! Тем, кому в связи со структурными изменениями приходится покидать таможню, - веры в себя и успешной реализации на новом жизненном этапе. Действующим сотрудникам - успехов в службе!

- Спасибо, Александр Вадимович!