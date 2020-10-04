Дни культуры Дагестана в Ярославле: зрителей поразила лезгинка

Искусство и творчество всегда объединяло людей разных национальностей Фото: Дмитрий Козлов

Во Дворце культуры «Магистраль» прошел бесплатный концерт, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя СССР Амет-Хана Султана.

Мероприятие стало возможным благодаря областной целевой программе «Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области».

Напомним, что Амет-Хан Султан – один из самых известных советских асов Великой Отечественной войны. 31 мая 1942 года над пригородом Ярославля отважный лейтенант протаранил немецкий «Юнкерс-88». Это была его первая победа в воздухе. В память об этом событии в 2010 году на проспекте Авиаторов был установлен памятник Амет-Хану Султану.

Дни культуры Республики Дагестан проходят в Ярославле с 2009 года. Организаторами этих мероприятий по сложившейся традиции выступают Представительство Правительства Республики Дагестан в Ярославской области и Ярославская областная общественная организация «Общественно-культурный центр «Дагестан».

Руководитель Представительства Республики Дагестан в Ярославской области Асланбег Далгатов, приветствуя гостей, сказал:

- Я думаю, всем будет приятно посмотреть на показательные выступления наших коллективов. Мы запланировали концерт так, чтобы сегодня выступали не только дагестанские коллективы, но и русские. Я желаю всем успеха, благополучия и приятного вечера.

В концерте участвовали русские танцоры и дагестанские певцы, а самодеятельный коллектив «Виринея» исполнил знаменитые русские народные песни. Ярким украшением вечера стала зажигательная лезгинка хореографического ансамбля «Адат».

Искусство и творчество всегда объединяло людей разных национальностей. И концерт в Дни культуры Дагестана стал еще одним примером укрепления согласия и дружбы народов, живущих в великой России.