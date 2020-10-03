В Ярославле проходят Дни Дагестана: наша общая гордость – Победа и Родина!

В Ярославле проходят Дни Дагестана Фото: Дмитрий Козлов

На приглашение откликнулись представители диаспор, живущих в Ярославской области.И, конечно, русские люди.

Дни культуры Республики Дагестан в Ярославле проходят при содействии регионального Правительства в рамках областной целевой программы «Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области».

Открывая двухдневные мероприятия, дагестанцы и все их друзья встретились за круглым столом в Ярославле, в Ресурсном центре Ярославского регионального отделения Ассамблеи народов России. Это место, где собираются представители всех национальных общин, живущих в Ярославской области.

Лейтмотивом встречи стало 75-летие Победы. Наш общий воинский, гражданский, человеческий подвиг. Наш – потому, что мы помним своих дедов и прадедов, совершивших главное в своей жизни – спасших свою страну и всех нас – тех, кто тогда еще не родился, но кого они хотели видеть на этой земле.

Модератор встречи, доцент ЯГТУ Мадина Кюребекова, вспомнила слова Маршала Победы Георгия Жукова о том, что в победе советского народа огромную роль сыграл его многонациональный состав. Бились за Родину все, привнося свои особенности: горячую кровь, отвагу и - терпение, желание биться насмерть за своих родных и близких. А еще - умение трудиться в тылу ради Победы, ради тех, кто ушел на фронт.

Ярким примером общей Победы в Ярославле стал памятник дважды Герою Советского Союза Амет-Хану Султану. Власти долго пытались не вспоминать о нем. Дело в том, что его отец был дагестанцем (лакец – одна из национальностей многообразного Дагестана), а вот мать – крымской татаркой. Но свой таран летчик-истребитель Амет-Хан Султан совершил, защищая Ярославль. Уже расстреляв боеприпасы, он решил сбить фашистский бомбардировщик тараном.

Амет-Хан Султан видел, что под его крыльями – Ярославль. Он не мог себе позволить «грохнуть» самолет» над городом. И сумел вытеснить фашистский самолет за Волгу. Там он его и протаранил, сбил, уже расстреляв боекомплект.

Выпрыгнув с парашютом, на земле Амет-Хан Султан получил «теплую» встречу. Об этом на круглом столе рассказала ярославская ветеран и краевед Вера Викторовна Кузнецова.

Оказывается, накануне в ближнюю деревню пришла «похоронка». И слетевшего с неба на парашюте летчика встретили как врага. Хотели убить. Первая же девушка бросилась на него с вилами. Бежали к месту приземления и другие – тоже с вилами, лопатами, граблями… Шла уборка урожая – инвентарь был под рукой...

Амет-Хан расстегнул комбинезон, чтобы был виден его уже завоеванный орден Красной Звезды. Этого не хватило. Поверили только комсомольскому билету. Гнев сменился счастьем – Амет-Хана пошли обмывать от крови на разбитой голове, кормить и расспрашивать…

Интересно, что краеведы говорят: это еще во время войны журналист для «оживляжа» написал, что деревенские девушки просили Амет-Хана подарить им на платья парашют, а он весело с ними общался. Не было такого. Амет-Хан был очень скромным и немногословным. Он умел защищать, но не любил болтать. А парашют вместе с ни увезли в воинскую часть.

1 февраля 2001 года исполнятся 50 лет с тех пор, как дважды Герой Советского Союза, подполковник и летчик-испытатель подполковник Амет-Хан Султан погиб при выполнении испытательного полёта на летающей лаборатории Ту-16, предназначенной для испытания нового реактивного двигателя. Тогда ему было 50 лет. Дагестанцы хотят отметить этот день.

Кем он был - Амет-Хан Султан? Лакцем из Дагестанца? Крымским татарином по крови своей мамы! Советским летчиком, спасавшим родной русский Ярославль, в котором живут люди десятки национальностей. Правильный ответ нам дал руководитель Представительства Республики Дагестан в Ярославской области Асланбег Далгатов:

- В Ярославле установлен памятник Амет-Хану Султану. С этой идеей к нам обратились наши русские друзья, которые и сейчас знают и говорят о его подвиге, рассказывают о нем своим детям. А в столице Дагестана Махачкале теперь есть памятник троим настоящим русским мужчинам из Ярославля – это омоновцы, погибшие, придя на помощь нашему народу, когда дагестанцы стеной вышли навстречу врагу – боевикам, пытавшимся разрушить нашу Россию. У каждого героя есть национальность. Но у всех нас – граждан России, ярославцев – есть общая страна, которую мы любим и будем защищать. Родина, которую мы передадим своим детям и внукам – сильная, красивая, родная для всех нас!

Дагестанцы и их друзья встретились за круглым столом Фото: Дмитрий Козлов

Кстати

Между Республикой Дагестан и Ярославской областью давно сложились братские взаимоотношения, взаимополезные экономические и культурные связи.

В 2000 году открыто и по настоящее время работает Представительство Республики Дагестан в Ярославской области. С целью развития побратимских связей между муниципальными образованиями регионов при содействии Министерства по национальной политике, информации и внешним связям Республики Дагестан в 2008 году было подписано соглашение о сотрудничестве между городами-побратимами Дербентом и Переславлем-Залесским, в 2011 году – между Махачкалой и Ярославлем.

В 2010 году между Республикой Дагестан и Ярославской областью было подписано Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. В юбилейный для города год был торжественно открыт архитектурно-скульптурный ансамбль в честь подвига летчика-истребителя, дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана, совершившего таран фашистского самолета в небе надЯрославлем 31 мая 1942 года.

С целью развития культурных связей между регионами с 2009 года стали проходить Дни культуры Республики Дагестан в Ярославской области.

Очень важно, что главным инициатором и организатором этих мероприятий неизменно выступают Ярославская областная общественная организация «Общественно-культурный центр «Дагестан» и Представительство Правительства Республики Дагестан в Ярославской области.

Дни культуры стали ярким примером так называемой «народной дипломатии» в действии, значительную роль которой в обеспечении доверия и взаимопонимания между народами неоднократно подчеркивал в своих публичных выступлениях Президент России В.В.Путин.

Правительство области оказывает поддержку этим проектам, используя возможности областной целевой программы «Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области». На примере традиций взаимоотношений Ярославской области и Республики Дагестан происходит популяризация народной (или, как сейчас принято говорить, общественной) дипломатии как эффективного средства развития межкультурного диалога и поддержания гражданского мира и согласия в регионах России.

Нынешние Дни культуры уже традиционно представляют из себя комплекс взаимоувязанных между собой мероприятий научно-прикладного (круглый стол), культурно-просветительского (концерт) и спортивного (турнир по футболу) характера, объединенных в единый формат Дней культуры.