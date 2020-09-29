В Ярославской области начали работать горячие линии по вопросам отопления

В Ярославской области стартовал отопительный сезон Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области стартовал отопительный сезон. Как сообщает пресс-служба правительства региона, поэтапная подача тепла в учреждения соцсферы и многоквартирные дома началась почти во всех районах. И в каждом из них открыта горячая линия, куда ярославцы могут позвонить, если возникли проблемы.

- При отсутствии отопления граждане также могут обращаться в диспетчерские службы управляющих компания и ЕДДС муниципальных образований. Их номера размещены на официальных сайтах органов местного самоуправления, - пояснила и.о. директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Мария Сачкова.

Напомним, что отопительный сезон обычно стартует в том случае, если в течение пяти суток среднесуточная температура воздуха ниже плюс 8 градусов. Но главы муниципальных образования могут самостоятельно принять решение о подаче тепла, если есть такая необходимость.

. Фото: Правительство Ярославской области

. Фото: Правительство Ярославской области