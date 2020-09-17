В Ивановской области от COVID-19 умерли еще два человека

Летальные случаи зафиксированы в Иванове и Шуе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Статистика летальных случаев от коронавируса в Ивановской области пополнилась. COVID-19 забрал жизни еще двоих человек: 73-летней женщины из Шуи и 82-летнего мужчины, который проживал в региональном центре.

У пациентки заболевание развивалось крайне стремительно. Медики Шуйской ЦРБ подключили пенсионерку к аппарату ИВЛ, но спасти женщину все равно не удалось. Безуспешно хоть и очень долго боролись врачи и за жизнь пожилого мужчины из Иванова. В обоих случаях пожилые люди имели многочисленные сопутствующие патологии. Оба они заразились от своих родственников.

На данный момент с начала пандемии в Ивановской области от коронавируса скончались 128 человек. За сутки зафиксировано 44 новых заражения (всего 8096), вылечились 38 человек (всего 6650). Почти 3 тысячи человек сейчас находятся на карантине под наблюдением медиков.

В регионе по-прежнему сохраняется масочный режим в общественных местах. Приезжим из других областей необходимо провести 14 дней на самоизоляции или предоставить справку об отсутствии COVID-19.