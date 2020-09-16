В Иванове начался отопительный сезон

Тепло пока дают только в учреждения социальной сферы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прогноз синоптиков не утешительный – на следующей неделе в регионе существенно похолодает. В связи с этим было принято решение о начале отопительного сезона, сначала – в учреждениях социальной сферы. Об этом сообщили в управлении образования Иванова.

Отапливать уже начали 80 образовательных учреждений, в основном, детские сады, но повезло и нескольким школам. Со дня на день тепло должны дать еще в 100 объектов социальной сферы.

А к концу недели, обещает генеральный директор АО «Ивгортеплоэнерго» Роман Гордовский, тепло станет во всех детских садах, школах и медицинских организациях. Но последнее слово в этом вопросе все же остается за руководителями учреждений: именно они, исходя из температуры в помещении, решают, включать или не включать отопление.