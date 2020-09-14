Надо меньше пить: в каких районах Ярославской области больше всего алкоголиков

В Ярославской области проживает 16 тысяч алкоголиков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области проживает 16 тысяч алкоголиков, и это только зарегистрированных. А сколько еще тех, кто не признает у себя зависимость и считает, что может бросить в любой момент, стоит только захотеть. Наибольший уровень заболеваемости выявлен в Большесельском, Даниловском и Некоузском районах.

- Чаще всего алкоголизмом страдают мужчины, соотношение к женщинам здесь примерно 4 к 1. Что касается возраста, то это люди от 40 до 60 лет, имеющие сложные отношения в семье и трудности в социальной сфере. Это и понятно, невозможно представить алкоголика с успешной карьерой, - отметил главный нарколог Ярославской области Александр Волков.

При этом, как подчеркнул специалист, с 2017 года в регионе отмечается снижение числа пациентов с этой пагубной зависимостью. За последние три года их стало меньше на 12,3%. Хочется верить, что эти люди именно вылечились.

Для пациентов, которые прошли курс лечения, 5 лет назад было открыто реабилитационное отделение. В нем работают по программе, созданной специалистами областной наркологической больницы. Здесь проходят и групповые психотерапевтические мероприятия, и духовно-нравственные занятия, индивидуальные консультации, арт-терапия, трудотерапия и многое другое. С бывшими алкоголиками занимаются шесть категорий специалистов, в том числе консультанты по химическим зависимостям и священник.

За эти годы помощь получили более 200 "завязавших". Даже после окончания таких "курсов трезвости"люди при необходимости могут получить необходимую поддержку, а некоторые из бывших даже сами стали работать в отделении.

Многим избавиться от пристрастия помогает вера. Около года наркобольница и Ярославская епархия реализует совместный проект при Казанском монастыре работает группа поддержки для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.