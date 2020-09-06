«Обессиленный лежал в болоте»: под Переславлем нашли пропавшего грибника

Обессиленного мужчину нашли лежащим в болоте Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В лес за грибами 82-летний житель деревни Бережки Переславского района отправился 4 сентября. Ушел,а домой не вернулся.

Дозвониться до мужчины родственники не смогли. Оказалось, что пенсионер не взял с собой телефон. Обеспокоенная родня обратилась за помощью в полицию. Тут же лес прочесывать вышли правоохранители, волонтеры и местные жители. Однако первый день поиска успехом не увенчался.

Вчера, 5 сентября, работы продолжились и принесли результат. Около 14 часов грибника нашли живым. Обессиленный, он лежал в болоте. Чтобы быстрее вывезти пенсионера из леса, пригнали трактор. Затем полицейские доставили мужчину в больницу, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники полиции напоминают: отправляясь в лес, обязательно возьмите с собой мобильный телефон. Перед выходом полностью зарядите его и пополните баланс. Если у вас есть хронические заболевания, не забудьте необходимые лекарства. Также стоит запастись спичками, питьевой водой и компасом.

Старайтесь не ходить в лес в одиночку, даже если уверены в том, что хорошо знаете местность. Кроме того, не отпускайте пожилых родственников за грибами и ягодами одних. Если все-таки случилось так, что вы заблудились, как можно скорее сообщите об этом по телефону 102. Если связи нет, наберите номер 112.