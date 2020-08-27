Учебный год-2020 в Ярославской области: к чему готовиться ученикам и их родителям

Школьные классы пустуют уже почти полгода Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября все школы Ярославской области возобновят свою работу в очном режиме. Однако из-за пандемии коронавируса в этом году в учебных заведениях будут соблюдаться повышенные меры безопасности. О том, изменится ли формат уроков, кто должен носить маски и смогут ли дети посещать кружки и секции, сегодня, 27 августа, рассказали на пресс-конференции.

- Все школы должны соблюдать обязательные санитарные требования, разработанные Роспотребнадзором. Кроме того, каждое учебное заведение разработает свои правила, по которым будет работать в новом учебном году, - заявила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Как детей будут запускать в школы?

В каждой школе организуют утренний фильтр. В хорошую погоду классные руководители будут встречать детей на улице, в плохую – в фойе на первом этаже. Чтобы избежать скопления людей, одних школьников планируют запускать с центрального входа, других - через пожарные выходы. Всем ученикам собираются измерять температуру (для этих целей учебные учреждения уже обеспечили бесконтактными термометрами). Сельским школьникам, которых автобусами доставляют до учебных учреждений, измерять температуру будут до посадки в транспорт. В крупных школах в течение первых двух недель на фильтре будут присутствовать медики.

Если у ребенка выявят повышенную температуру, его изолируют в отдельное помещение. Там он дождется приезда родителей или врачей скорой помощи.

Время начала уроков, каждая школа определит сама. В учебных учреждениях начнет действовать гибкий график занятий. Это означает, что у одних классов уроки начнутся, например, в 8:00, у других – в 8:15 или 8:30 и т.д.

Каждый класс будет заниматься в закрепленном за ним кабинете. Звонков с уроков и на уроки, с учетом гибкого расписания, в школе может не быть. Поэтому учителям придется контролировать время начала и окончания занятий.

Перемены отменять не собираются. Рекреации, которые есть в школах, планируют разделить на зоны для каждого класса. Там дети смогут находиться между уроками, а при хорошей погоде учеников будут выводить для отдыха на улицу. Во время перемены каждый кабинет должны проветривать.

Уроки физкультуры рекомендуют проводить на улице.

Обязательно ли носить маски?

Школьники и учителя могут носить маски по желанию. Обязательным ношение масок и перчаток является только для работников столовой. Во всех школах установят антисептики для рук.

Что с продленками и диагностическими работами?

Продленка в школах останется, но сформируют группы из учеников одного класса. Находиться каждая группа будет в отдельном кабинете.

В конце сентября – начале октября во всех школах региона проведут диагностические работы в формате ВПР. Сделают это для того, чтобы выявить пробелы в знаниях учеников и понять, как выстроить индивидуальную работу с каждым ребенком.

Как будут работать кружки и секции?

С 1 по 15 сентября системе дополнительного образования рекомендовано работать в режиме индивидуальных занятий или дистанционно. Договоренность с муниципальными учреждениями по этому вопросу уже достигнута, сообщил председатель общественного совета при департаменте образования Александр Сорокин. С подобным предложением общественники обратятся и к коммерческим организациям.

С 15 сентября все кружки и секции планируют перейти на очный формат работы.

Если у школьника или педагога выявят коронавирус

Школа будет действовать в соответствии с теми указаниями, которые получит от Роспотребнадзора.

Переведут ли детей на дистанционное обучение после 20 сентября?

По словам заместителя председателя правительства Ярославской области Романа Колесова, таких планов регион перед собой не ставит. Официального подтверждения тому, что дети вновь вернутся к дистанционному обучению, на данный момент нет.

Где родители могут найти необходимую информацию?

- Все школы должны уведомить родителей о том, как пройдет 1 сентября и как будет организован учебный процесс, до 17 часов 28 августа. Вся информация должна быть представлена на сайтах учебных учреждений. Кроме того, сегодня, 27 августа, с 17 до 19 часов директора школ готовы ответить на все волнующие ярославцев вопросы, - подчеркнула Ирина Лобода.