Еще три смерти от COVID-19: в Ивановской области 107 человек умерли от коронавируса

В Ивановской области за минувшие сутки еще по трем случаям пришло подтверждение: от коронавируса скончались жители Заволжска, Шеи и Пучежа. Им было 73 года, 65 лет и 72 года соответственно. Всего с начала пандемии от COVID-19 в регионе умерли 107 человек, во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии, сообщается на сайте департамента здравоохранения Ивановской области.

За сутки зарегистрировано 24 новых случаев заражения: 8 человек были обследованы с ОРВИ и пневмониями, 15 - по контакту с ранее заболевшими, один человек приехал из Москвы. Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 6546 случаев заражения COVID-19.

Выписано еще 66 пациентов. К настоящему моменту всего 5224 ивановца вылечились от коронавируса.

Под наблюдением медиков остаются 2685 жителей Ивановской области. У них разные сроки окончания карантина. В стационарах лежат 383 человека, в том числе на койках с кислородом 90 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 14. Свободными остаются 247 коек.