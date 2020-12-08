Креатив не оценили: ивановский шиномонтаж ответит за крайне непристойную рекламу

Машины с неприличными надписями на борту колесили по городу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во время мониторинга наружной рекламы специалисты Ивановского УФАС натолкнулись на крайне непристойный материал. Выездной шиномонтаж «Надежда» привлекал к себе внимание скандальной надписью, размещенной на кузовах автомобилей. Не известно, как реагировали на нее клиенты, а вот контролерам слоган компании пришелся не по душе.

- Он звучит как «Дырки ваши - е*ля наша!», где вместо * стоит изображение колеса, - пояснили в пресс-службе УФАС по Ивановской области.

Такое оригинальное заявление о себе вызвало споры во время обсуждения экспертного совета по применению законодательства о рекламе. Мнения были разные и все же большинством голосов эксперты признали слоган непристойным и содержащим недопустимое для восприятия несовершеннолетними бранное слово.

Теперь предпринимателю, распространившему эту рекламу, придется оправдываться перед антимонопольщиками. Помимо этой неприятной процедуры, ивановцу грозит штраф до 20 тысяч рублей.

По закону, в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнения и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии и многого другого.