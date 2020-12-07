Ярославия – земля согласия

В Ярославль приехали десятки молодых журналистов, представляющих различные регионы России Фото: Дмитрий Козлов

Организаторами мероприятия стали межрегиональная общественная организация журналистов «Гильдия межэтнической журналистики» и Ярославское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России».

В Ярославль приехали десятки молодых журналистов, представляющих различные регионы России, а также их старшие коллеги, преподаватели. Путешествие в столицу Золотого кольца они совершили по завершению наставнического проекта «Школа межэтнической журналистики», который Гильдия межэтнической журналистики проводит уже 6 лет.

Гости побывали не только в Ярославле – неизгладимое впечатление на них произвели и Ростовский кремль, и мышкинский музей сицкарей. «Немножко устали, но очень довольны! Интересно, отлично!» - таким был вердикт гостей.

Отметим, что «Гильдия межэтнической журналистики», как и следует из ее названия, объединяет журналистов, освещающих межэтническую тематику. В числе ее задач – обмен опытом, обучение, участие в организации творческих профессиональных конкурсов. В том числе - Всероссийского конкурса средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений.

В 2020 году, благодаря поддержке Федерального агентства по делам национальностей, мероприятия «Школы межэтнической журналистики» прошли в 25 регионах России во всех 8 федеральных округах.

В течение года слушатели школы, прошедшие вступительные испытания, под руководством наставников из числа действующих журналистов учились работать со сложной межнациональной тематикой, перенимали опыт коллег, ездили в экспедиции, встречались с лидерами этнокультурных некоммерческих организаций. В итоге сертификаты Школы получили 312 журналистов, создавших за время обучения 620 материалов об этносах России и взаимоотношениях между ними.

В Ярославле гостей встретили председатель Общественной палаты Ярославской области, председатель Областного объединения профсоюзов Ярославской области Сергей Соловьев; председатель ЯРО Ассамблеи народов России Нур-Эл Хасиев (он является и главным редактором журнала «Содружество культур»); председатель Союза журналистов Ярославской области» Ирина Пухтий.

Хозяева рассказали молодым журналистам о том, как работают и что делают их организации для установления дружеских гармоничных отношений между народами, живущими в Ярославской области. Значительное внимание уделяется и взаимодействию со СМИ.

Ярославцы отметили: содействие ответственному, полноценному и компетентному информационному освещению различных аспектов государственной национальной политики России в региональных средствах массовой информации является одним из важнейших направлений областной целевой программы «Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области», реализуемой Правительством области с 2012 года.

Круглый стол завершился визитом в ярославский Ресурсный центр этнокультурного просвещения. ФОТО Александра Емельянова

Круглый стол для гостей завершился визитом в Ресурсный центр этнокультурного просвещения ярославской Ассамблеи народов России. Там, за чашкой чая и дружеским общением они обменялись впечатлениями от поездки в наш регион, за которым уже закрепилось определение «Ярославия – земля согласия».