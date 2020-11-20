Ярославия: с верой в Россию

Координационный совет по вопросам межнациональных отношений - это постоянно действующий совещательный орган при губернаторе области Фото: Дмитрий Козлов

Многие члены Координационного совета, включая его председателя - губернатора области Дмитрия Миронова, участвовали в заседании в режиме видеоконференции. Остальные собрались с соблюдением мер безопасности в Ресурсном центре этнокультурного просвещения Ярославского регионального отделения Ассамблеи народов России.

- Одним из важнейших носителей традиционных морально-этических норм уже много веков остаются религиозные конфессии, - отметил, приветствуя участников заседания, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Главной темой встречи как раз и стали вопросы духовно-нравственного воспитания молодого поколения. А с докладами на ней выступили представители Русской православной церкви, Духовного управления мусульман Ярославской области, еврейской общины региона и христиан веры евангельской (пятидесятников) – это самое многочисленное из всех направлений протестантизма.

Нужно отметить, что Координационный совет Ярославской области по вопросам межнациональных отношений - это постоянно действующий совещательный орган при губернаторе области. Он появился в феврале 2011 года. В июне 2012 года был создан аналогичный по функциям Совет при Президенте Российской Федерации.

Наш областной Координационный совет формируется из представителей региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, национально-культурных общественных объединений и других общественных организаций, имеющих государственную регистрацию.

Персональный состав Совета утверждается губернатором области, который является его председателем. Сейчас в Совет входят 29 человек.

Именно на одном из заседаний Совета в декабре 2013 года Правительство Ярославской области, Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России» и Ярославское региональное отделение Ассамблеи народов России подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения межэтнического и межконфессионального согласия, налаживания межкультурного диалога.

Реальным инструментом для воплощения этого Соглашения в жизнь стала областная целевая программа «Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области», реализуемая Правительством области с 2012 года.

И на сей раз представители традиционных конфессий делились опытом своей работы с подрастающим поколением. При этом заместитель губернатора области Андрей Шабалин подчеркнул: то, что в современной России религиозные объединения отделены от государства, не означает их исключения из общественной жизни. Напротив, это гарантирует им равенство и невмешательство государства в законные формы работы и защиту прав верующих людей.

Иеромонах Агафангел, председатель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ярославской епархии Русской православной церкви, рассказал о противодействии православных религиозных организаций проявлениям расизма, национализма, ксенофобии и неонацизма. Эта тема сейчас неразрывно связана и с 75-летием Великой Победы, огромный вклад в которую внесли православные люди. Церковь в предвоенные годы подвергалась гонениям: из 78000 храмов оставалось менее 400, а многие священники и верующие были неправедно репрессированы. Но с началом войны Русская православная церковь все свои силы направила на защиту Отечества. Напоминать об этом особенно важно сейчас, когда раны войны сглаживаются, а юное поколение знает о ней лишь по фильмам и играм, которые зачастую далеки от трагической и героической реальности.

Многие члены Координационного совета, включая его председателя - губернатора области Дмитрия Миронова, участвовали в заседании в режиме видеоконференции Фото: Дмитрий Козлов

Арсланбек Акаев, председатель Духовного управления мусульман Ярославской области (Ярославского мухтасибата), рассказал о деятельности мусульманской уммы по сохранению межнационального и межконфессионального согласия, социальной и культурной адаптации иностранных граждан, прибывающих в наш регион. Мусульмане живут вместе с русскими уже пять веков. Интересный факт – в этом году, юбилейном для Ярославля, круглую дату отмечает и Ярославская соборная мечеть, ей 110 лет. «Патриотизм и порядочность – это то, что мы стараемся передать всем, кто приходит в мечети», - отметил Арсланбек Акаев.

Михаил Володарский, председатель Ярославской городской еврейской религиозной организации «Огни Ицхака», поделился опытом еврейской общины по сохранению памяти о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и патриотическому воспитанию ярославской молодежи. Годы борьбы с фашизмом и трагедия Холокоста – особая тема для евреев, она отражена в созданном еврейской общиной музее, который посещают ярославские школьники всех национальностей. Кстати, родители самого Михаила Исааковича прошли всю войну – от Ярославля до Берлина (мать по профессии врач была призвана из Большесельского района).

Андрей Дириенко, председатель Епархиального управления христиан веры евангельской (пятидесятников) по Центральной части России, рассказал, как его единоверцы пропагандируют здоровый образ жизни, видя в нем средство сохранения и приумножения потенциала многонационального народа России. У них есть богатый опыт проведения просветительских мероприятий, ориентированных на молодежь. Еще одним направлением является воспитание патриотизма и готовности защищать Родину. Андрей Дириенко подчеркнул: его единоверцы избегают вредных привычек, а среди молодых людей нет «уклонистов» - все считают честью служить в Вооруженных силах России.

По итогам заседания Координационного совета было принято решение, содержащее рекомендации для органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Ярославской области. Все они направлены на повышение эффективности взаимодействия государства и традиционных религиозных организаций в целях укрепления общероссийской гражданской идентичности.