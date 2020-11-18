Ярославцы назвали COVID-диссидентов «глупыми людьми»

В опросе принял участие 1001 человек. Скриншот из группы "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Нешуточные споры разразили в группе «Подслушано в Ярославле» после публикации опроса на тему «Кто такие COVID-диссиденты». Предлагалось два варианта ответов: это умные люди, они пытаются донести правду до общества и это просто глупые люди.

На данный момент в опросе принял участие 1001 человек. Большинство – 61,34% или 614 участников группы – склоняются ко второму варианту.

- Те же, кто и антипривовочники, те же, кто против родов в больнице, те же, кто не покупает лекарства своему ребенку. Те, у кого не переболели родители и те, кто смотрит РЕН-ТВ с теориями заговора, - считает Александра П.

- В транспорт на входе без маски пора запретить пускать. Хотят диссидентствовать – их право, но не за счет окружающих. Пусть пешком ходят или на велосипеде ездят без маски, если своей машины нет, - говорит Сергей С.

- … [врачи] работают как проклятые в ковидных больницах и вытаскивают с того света тех, кто не верит в коронавирус, - приводит пример Антон К.

- У каждого есть право на выбор, но тех людей, которые отказались от мер предосторожности, я бы просто запретил лечить. Ты выбор сделал, с ним и живи, сколько сможешь, - предлагает такой вариант решения вопроса Алексей Б.

Естественно, у них нашлись оппоненты.

- А тех зомбированных, у кого крыша поплыла от страха перед коронавирусом, я бы запретила принимать в больницах с настоящими возникающими проблемами и болезнями (сердечные, инсульты, травмы, рак, диабет и так далее). Ведь по их мнению, есть только великий и ужасный COVID, от которого спасет святая маска, - отвечает Антону Татьяна К.

- Это разумные люди, которые думают своей головой, а не чужой, - поддерживает противников масочного режима Марина А.

Но за так называемое COVID-диссидентство придется платить: нарушителям масочного режима грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей. КП-Ярославль напоминает, что за последние сутки в регионе коронавирусом заболели 176 человек, госпитализировано 2004 пациента.