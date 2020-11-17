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Общество

Студенческие годы были самыми лучшими

Сегодня, 17 ноября, учащиеся академий, университетов, институтов, техникумов, колледжей и других учебных заведений по всему миру отмечают Международный день студентов
Мария СОКОЛОВА
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Сегодня, 17 ноября, у всех студентов праздник.

Сегодня, 17 ноября, у всех студентов праздник.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ярославские ВИПы тоже были когда-то студентами. Мы задали им три вопроса о временах их молодости, а именно:

1. Какое вы выбрали для себя образование и что повлияло на этот выбор?

2. Самый запомнившийся случай из студенческой жизни?

3. Что в учебе давалось вам тяжелее всего и как вы преодолевали эти трудности?

Пил кофе с Даниэлем Ортегой

Заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин.

Анатолий Гулин в студенческие годы. Фото из личного архива

Анатолий Гулин в студенческие годы. Фото из личного архива

1. У меня медицинское образование, специальность - хирург. В школе любимым предметом кроме литературы была биология. Перед службой в армии был направлен на подготовку в спецгруппу в медучилище. В армии служил в пограничных войсках, работал фельдшером, содержал хороший внештатный медпункт. Лечил офицеров и их семьи. Однажды к нам пришли с проверкой и сказали: «Мы такого и штатного пункта не видели». После службы в армии дали рекомендацию для медицинского университета. Так и поступил. 2. Самое яркое воспоминание, как собирали кофе на горных плантациях в Никарагуа. Был направлен туда в составе всесоюзного комсомольского отряда для помощи революции. В нашем отряде было 15 человек, всего на плантациях трудились 19 интербригад. Это были комсомольцы из разных стран: Греции, Испании, Латинской Америки. В Манагуа нас встречал Даниэль Ортега. Затем мы были направлены на плантации госхоза «Эстрель» в район Матагальпа. Сейчас, когда вижу, иногда покупаю никарагуанский кофе, но такого, как был у Даниэля Ортеги, я больше не пил. Еще запомнилась, конечно, первая операция. Это был пятый курс, собралась вся группа, я ассистировал преподавателю по хирургии. Тогда уже подрабатывал, ходил на дежурства, было интересно самому. И вот преподаватель говорит: «Давай, оперируй сам». Оперировали пожилую женщину, и я, помню, подумал: «Ну, как не повезло тебе, бабушка!». Но операция прошла успешно, потом на руках эту бабушку носил. 3. Труднее всего давалась математика на первом курсе и химия. После армии многое со школы забылось. Но мы жили в общежитии одной дружной студенческой семьей, и те, кто поступил сразу после школы, помогали тем, кто пришел из армии. Первый курс стал самым сложным, а дальше у меня были одни пятерки.

Снайперская подготовка

Заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Курсант Максим Авдеев (третий справа). Фото из личного архива

Курсант Максим Авдеев (третий справа). Фото из личного архива

1. В старших классах понял, что хочу быть юристом и по совету директора школы, где я учился, решил поступать в Военный университет (когда я поступал, он еще по-другому назывался). Аргументов для принятия такого решения было два. Первый, что это одно из ведущих учебных заведений, где можно было получить высококлассное образование, а второй - возможность одновременно поступить на военную службу, получить перспективу работы в органах военной прокуратуры. До сих пор удивляюсь, что поступил. Конкурс был очень высокий. Несмотря на то что я окончил школу с золотой медалью, на поступлении чувствовал себя неуютно, вокруг были «головастики» со всей страны. Но многие из очень умных ребят отсеялись на первом же экзамене по физподготовке. Я же, поскольку с детства занимался спортом, прошел его довольно успешно. 2. Особенно запомнилась тренировка «пожара», когда ты все полностью выносишь из казармы, выстраиваешь на плацу, потом заносишь, а тебе опять говорят: «Пожар, выноси». Самое сложное в этот момент - это объяснить себе логику происходящего! Еще история, связанная с ночными дежурствами. Когда нас перевели на так называемое «свободное питание», все стали покупать еду и хранить ее в казарме. Естественно, завелись мыши и крысы. Теперь самые нелюбимые ночные наряды стали самыми «блатными». Часов с четырех начинала вылезать живность. Ставили в длинном полутемном коридоре табуретку, и начиналась охота на нее с «воздушкой». Этакая снайперская подготовка. 3. Тяжелее всего было на начальных курсах, нужно было активно учиться, при этом борясь со сном и голодом. Военная подготовка и хозяйственные работы в течение дня занимали много времени, поэтому часто приходилось учиться после отбоя. Соответственно, постоянно не высыпаешься. При этом еще и часто голодный, организм-то молодой… Но времена эти были самые лучшие!

Продолжил династию

Заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец.

Виктор Неженец (справа) в годы учебы в военном училище. Фото из личного архива

Виктор Неженец (справа) в годы учебы в военном училище. Фото из личного архива

1. В разное время я был студентом трех вузов. Первый диплом получил по специальности «инженер-экономист» после окончания Нижегородского высшего военного училища тыла. Выбор этого учебного заведения был для меня очевиден: я пошел по стопам отца, продолжил династию, поскольку был убежден, что защищать Родину - это самая важная профессия. Два других диплома получил уже в гражданских вузах. И это был выбор, основанный на необходимости получения новых знаний и навыков. 2. Наша студенческая жизнь отличалась от той, что была у студентов гражданских вузов. Кроме учебы это ежедневная физподготовка. А также почти вся хозяйственная работа ложилась на курсантов. Когда удавалось вырваться «на гражданку», гуляли по городу, ходили в кино, встречались с друзьями. Мы умели находить радости в самых обыденных вещах. Учеба давалась мне легко, никогда не занимался зубрежкой. А вот что действительно было испытанием, особенно на первом курсе, - это дежурство в столовой. Надо было начистить картошку на все училище. Порой ложились спать в 5 утра, а в 6 уже подъем - и опять на кухню. 3. Если говорить о том, что дала мне учеба и чему научила, то это дисциплине, ответственности, планированию, умению добиваться результатов. В общей сложности я посвятил учебе 10 лет. И этот опыт позволяет дать нынешним студентам совет: надо всегда поднимать планку выше необходимого уровня, ставить перед собой более сложные задачи и стремиться их решить.

Сбежали в Москву делать историю

Директор департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков.

Виктор Жучков со студенческой скамьи участвовал в политических кампаниях. Фото из личного архива

Виктор Жучков со студенческой скамьи участвовал в политических кампаниях. Фото из личного архива

1. Первое высшее образование я получал в Ярославском государственном университете на факультете общественных наук. Он был создан в 1990 году и стал одним из первых в России. Это направление было настолько новым и непонятным, что сомнений в выборе факультета не возникало. Поступая в 1993 году, я четко понимал, что хочу в будущем работать в органах власти, а предлагаемая программа дисциплин в наибольшей степени отвечала моим интересам - это правовые, экономические и социально-политические знания. В итоге в 1998 году я получил диплом с отличием по специальности «политолог» и продолжил обучение в аспирантуре.

2. Нам очень повезло - мы были последние, кому довелось всем курсом вместо начала учебы с 1 сентября на месяц уехать на работу в колхоз в Ростовский район. Но не это главное. По старенькому радиоприемнику мы, молодые, очень интересующиеся политикой студенты, услышали про Указ №1400, подписанный Президентом России Борисом Ельциным и вечером 22 сентября, после завершения «полевых работ», в чем были одеты - сбежали в Москву, чтобы своими глазами увидеть, как делается история, и принять в этом участие. Мы умудрились получить текст этого указа для библиотеки факультета, поучаствовать в мероприятиях «защитников Белого дома»: попеть песни с музыкантами, поесть бутерброды с колбасой, а один из нас даже на хорошем французском языке смог дать интервью французскому телеканалу. От записи в «боевые десятки» мы отказались, поэтому утром вновь с энтузиазмом помогали стране убирать картофель.

3. Главной трудностью во время обучения было то, что практически все мы, прямо начиная со второго курса, постоянно работали. В основном это были политические кампании, которые шли периодами, но отнимали все время. На занятия ходили «по очереди», но срывов не допускали. На «древних» ксероксах копировали друг у друга лекции и как-то умудрялись учиться на «отлично». Видимо, время было такое!

Раскопки в пустыне Каракум

Директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.

Марина Васильева (на переднем плане) в экспедиции. Фото из личного архива

Марина Васильева (на переднем плане) в экспедиции. Фото из личного архива

1. Для себя я выбрала то образование, которое мне было по душе. С детства была склонность к гуманитарным наукам. Очень любила историю, культуру, русское слово, много читала литературы, интересовалась краеведением. Я очень хотела заняться наукой. И для меня выбор был очевиден – поступила в ЯГУ (тогда он еще не был Демидовским) на факультет истории и государственного права. Повлияло на мой выбор еще и то, что сама я коренная ярославна. Любовь к родному городу, с богатым историческим прошлым мне привили с детства

2. Самые яркие впечатления моего студенчества – выезды в археологические экспедиции. Запоминающихся случаев было много, но один из них о том, как меня почти потеряли: и дома, и на учебе. Так как я занималась наукой, у меня был индивидуальный учебный график, и я во время учебы могла уехать в научную археологическую экспедицию. Обычно на месяц. Но в пустыне Каракум, куда приехала в конце августа, я буквально застряла. Потому что до ближайшего города 200 км, и, даже если бы меня довезли на экспедиционной машине, то сама я бы не купила билеты ни на самолет, ни на поезд. Дефицит. И сообщить никуда не могла: ни телеграммы, ни письма из пустыни отправить возможности не было. Змеи, вараны – отдельная история. Словом, к учебе я приступила только 6 ноября. Вернулась со всеми, когда экспедицию свернули полностью, и централизованно всем ее участникам купили билеты.

3. Самым трудным был 1-й курс, когда после школы на тебя обрушивается просто поток информации, которую надо осваивать, изучать, запоминать, работать с первоисточниками. Приходилось буквально штудировать научную литературу. Ну, а в помощь мне были, конечно, библиотеки. Благо до Москвы и Санкт-Петербурга (тогда еще Ленинграда) было недалеко. Кстати, диплом свой, который я тоже посвятила археологии, я писала как раз в Северной столице.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

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