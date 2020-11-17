Студенческие годы были самыми лучшими

Сегодня, 17 ноября, у всех студентов праздник. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ярославские ВИПы тоже были когда-то студентами. Мы задали им три вопроса о временах их молодости, а именно:

1. Какое вы выбрали для себя образование и что повлияло на этот выбор?

2. Самый запомнившийся случай из студенческой жизни?

3. Что в учебе давалось вам тяжелее всего и как вы преодолевали эти трудности?

Пил кофе с Даниэлем Ортегой

Заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин.

Анатолий Гулин в студенческие годы. Фото из личного архива

1. У меня медицинское образование, специальность - хирург. В школе любимым предметом кроме литературы была биология. Перед службой в армии был направлен на подготовку в спецгруппу в медучилище. В армии служил в пограничных войсках, работал фельдшером, содержал хороший внештатный медпункт. Лечил офицеров и их семьи. Однажды к нам пришли с проверкой и сказали: «Мы такого и штатного пункта не видели». После службы в армии дали рекомендацию для медицинского университета. Так и поступил. 2. Самое яркое воспоминание, как собирали кофе на горных плантациях в Никарагуа. Был направлен туда в составе всесоюзного комсомольского отряда для помощи революции. В нашем отряде было 15 человек, всего на плантациях трудились 19 интербригад. Это были комсомольцы из разных стран: Греции, Испании, Латинской Америки. В Манагуа нас встречал Даниэль Ортега. Затем мы были направлены на плантации госхоза «Эстрель» в район Матагальпа. Сейчас, когда вижу, иногда покупаю никарагуанский кофе, но такого, как был у Даниэля Ортеги, я больше не пил. Еще запомнилась, конечно, первая операция. Это был пятый курс, собралась вся группа, я ассистировал преподавателю по хирургии. Тогда уже подрабатывал, ходил на дежурства, было интересно самому. И вот преподаватель говорит: «Давай, оперируй сам». Оперировали пожилую женщину, и я, помню, подумал: «Ну, как не повезло тебе, бабушка!». Но операция прошла успешно, потом на руках эту бабушку носил. 3. Труднее всего давалась математика на первом курсе и химия. После армии многое со школы забылось. Но мы жили в общежитии одной дружной студенческой семьей, и те, кто поступил сразу после школы, помогали тем, кто пришел из армии. Первый курс стал самым сложным, а дальше у меня были одни пятерки.

Снайперская подготовка

Заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Курсант Максим Авдеев (третий справа). Фото из личного архива

1. В старших классах понял, что хочу быть юристом и по совету директора школы, где я учился, решил поступать в Военный университет (когда я поступал, он еще по-другому назывался). Аргументов для принятия такого решения было два. Первый, что это одно из ведущих учебных заведений, где можно было получить высококлассное образование, а второй - возможность одновременно поступить на военную службу, получить перспективу работы в органах военной прокуратуры. До сих пор удивляюсь, что поступил. Конкурс был очень высокий. Несмотря на то что я окончил школу с золотой медалью, на поступлении чувствовал себя неуютно, вокруг были «головастики» со всей страны. Но многие из очень умных ребят отсеялись на первом же экзамене по физподготовке. Я же, поскольку с детства занимался спортом, прошел его довольно успешно. 2. Особенно запомнилась тренировка «пожара», когда ты все полностью выносишь из казармы, выстраиваешь на плацу, потом заносишь, а тебе опять говорят: «Пожар, выноси». Самое сложное в этот момент - это объяснить себе логику происходящего! Еще история, связанная с ночными дежурствами. Когда нас перевели на так называемое «свободное питание», все стали покупать еду и хранить ее в казарме. Естественно, завелись мыши и крысы. Теперь самые нелюбимые ночные наряды стали самыми «блатными». Часов с четырех начинала вылезать живность. Ставили в длинном полутемном коридоре табуретку, и начиналась охота на нее с «воздушкой». Этакая снайперская подготовка. 3. Тяжелее всего было на начальных курсах, нужно было активно учиться, при этом борясь со сном и голодом. Военная подготовка и хозяйственные работы в течение дня занимали много времени, поэтому часто приходилось учиться после отбоя. Соответственно, постоянно не высыпаешься. При этом еще и часто голодный, организм-то молодой… Но времена эти были самые лучшие!

Продолжил династию

Заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец.

Виктор Неженец (справа) в годы учебы в военном училище. Фото из личного архива

1. В разное время я был студентом трех вузов. Первый диплом получил по специальности «инженер-экономист» после окончания Нижегородского высшего военного училища тыла. Выбор этого учебного заведения был для меня очевиден: я пошел по стопам отца, продолжил династию, поскольку был убежден, что защищать Родину - это самая важная профессия. Два других диплома получил уже в гражданских вузах. И это был выбор, основанный на необходимости получения новых знаний и навыков. 2. Наша студенческая жизнь отличалась от той, что была у студентов гражданских вузов. Кроме учебы это ежедневная физподготовка. А также почти вся хозяйственная работа ложилась на курсантов. Когда удавалось вырваться «на гражданку», гуляли по городу, ходили в кино, встречались с друзьями. Мы умели находить радости в самых обыденных вещах. Учеба давалась мне легко, никогда не занимался зубрежкой. А вот что действительно было испытанием, особенно на первом курсе, - это дежурство в столовой. Надо было начистить картошку на все училище. Порой ложились спать в 5 утра, а в 6 уже подъем - и опять на кухню. 3. Если говорить о том, что дала мне учеба и чему научила, то это дисциплине, ответственности, планированию, умению добиваться результатов. В общей сложности я посвятил учебе 10 лет. И этот опыт позволяет дать нынешним студентам совет: надо всегда поднимать планку выше необходимого уровня, ставить перед собой более сложные задачи и стремиться их решить.

Сбежали в Москву делать историю

Директор департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков.

Виктор Жучков со студенческой скамьи участвовал в политических кампаниях. Фото из личного архива

1. Первое высшее образование я получал в Ярославском государственном университете на факультете общественных наук. Он был создан в 1990 году и стал одним из первых в России. Это направление было настолько новым и непонятным, что сомнений в выборе факультета не возникало. Поступая в 1993 году, я четко понимал, что хочу в будущем работать в органах власти, а предлагаемая программа дисциплин в наибольшей степени отвечала моим интересам - это правовые, экономические и социально-политические знания. В итоге в 1998 году я получил диплом с отличием по специальности «политолог» и продолжил обучение в аспирантуре.

2. Нам очень повезло - мы были последние, кому довелось всем курсом вместо начала учебы с 1 сентября на месяц уехать на работу в колхоз в Ростовский район. Но не это главное. По старенькому радиоприемнику мы, молодые, очень интересующиеся политикой студенты, услышали про Указ №1400, подписанный Президентом России Борисом Ельциным и вечером 22 сентября, после завершения «полевых работ», в чем были одеты - сбежали в Москву, чтобы своими глазами увидеть, как делается история, и принять в этом участие. Мы умудрились получить текст этого указа для библиотеки факультета, поучаствовать в мероприятиях «защитников Белого дома»: попеть песни с музыкантами, поесть бутерброды с колбасой, а один из нас даже на хорошем французском языке смог дать интервью французскому телеканалу. От записи в «боевые десятки» мы отказались, поэтому утром вновь с энтузиазмом помогали стране убирать картофель.

3. Главной трудностью во время обучения было то, что практически все мы, прямо начиная со второго курса, постоянно работали. В основном это были политические кампании, которые шли периодами, но отнимали все время. На занятия ходили «по очереди», но срывов не допускали. На «древних» ксероксах копировали друг у друга лекции и как-то умудрялись учиться на «отлично». Видимо, время было такое!

Раскопки в пустыне Каракум

Директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.

Марина Васильева (на переднем плане) в экспедиции. Фото из личного архива

1. Для себя я выбрала то образование, которое мне было по душе. С детства была склонность к гуманитарным наукам. Очень любила историю, культуру, русское слово, много читала литературы, интересовалась краеведением. Я очень хотела заняться наукой. И для меня выбор был очевиден – поступила в ЯГУ (тогда он еще не был Демидовским) на факультет истории и государственного права. Повлияло на мой выбор еще и то, что сама я коренная ярославна. Любовь к родному городу, с богатым историческим прошлым мне привили с детства

2. Самые яркие впечатления моего студенчества – выезды в археологические экспедиции. Запоминающихся случаев было много, но один из них о том, как меня почти потеряли: и дома, и на учебе. Так как я занималась наукой, у меня был индивидуальный учебный график, и я во время учебы могла уехать в научную археологическую экспедицию. Обычно на месяц. Но в пустыне Каракум, куда приехала в конце августа, я буквально застряла. Потому что до ближайшего города 200 км, и, даже если бы меня довезли на экспедиционной машине, то сама я бы не купила билеты ни на самолет, ни на поезд. Дефицит. И сообщить никуда не могла: ни телеграммы, ни письма из пустыни отправить возможности не было. Змеи, вараны – отдельная история. Словом, к учебе я приступила только 6 ноября. Вернулась со всеми, когда экспедицию свернули полностью, и централизованно всем ее участникам купили билеты.

3. Самым трудным был 1-й курс, когда после школы на тебя обрушивается просто поток информации, которую надо осваивать, изучать, запоминать, работать с первоисточниками. Приходилось буквально штудировать научную литературу. Ну, а в помощь мне были, конечно, библиотеки. Благо до Москвы и Санкт-Петербурга (тогда еще Ленинграда) было недалеко. Кстати, диплом свой, который я тоже посвятила археологии, я писала как раз в Северной столице.