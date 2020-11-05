В Иванове суд признал врача-педиатра виновной в смерти 8-летнего ребенка

Любовь Яровикову приговорили к двум годам лишения свободы условно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 5 ноября, Ленинский районный суд города Иваново поставил точку в деле педиатра поликлиники №10 Любови Яровикой. Врача с 27-летним стажем признали виновной в смерти ребенка.

23 апреля 2018 года около 11 часов утра педиатр пришла на вызов к восьмилетнему мальчику. Больного лихорадило пятые сутки. Врач, который осматривал ребенка ранее, 19 апреля, диагностировал у него ОРЗ. Любовь Яровикова поставила диагноз ОРВИ, выписала назначения и ушла к следующему пациенту, рассказывают авторы петиции, созданной в поддержку медика на сайте change.org и адресованной губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому.

Спустя несколько часов доктору, которая в тот момент принимала детей в поликлинике, позвонили и сообщили, что мальчик скончался. Любовь Яровикова пришла в квартиру, где жил ребенок, там ее долго допрашивала полиция. Оказалось, что вскоре после ухода врача больному стало хуже, родители долго не могли дозвониться до скорой. В результате бригада медиков приехала около 16 часов. Но было уже поздно - мальчик умер.

Проведенное вскрытие показало, что причиной смерти стал фульминантный (молниеносный) миокардит. По словам медиков, это редкое заболевание, которое протекает очень быстро и его невозможно диагностировать при осмотре на дому. Но даже при выявлении и срочной госпитализации шансов на спасение больного почти нет.

По факту случившегося следственный комитет по Ивановской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Позднее возбужденное дело переквалифицировали на статью «Оставление в опасности», а в августе 2019 года статью изменили еще раз - «Неоказание помощи больному».

В ходе расследования были проведены две судебно-медицинские экспертизы: первую делали ивановские специалисты, вторую - санкт-петербургские. В заключениях обеих комиссий говорится о том, что был допущен ряд дефектов оказания медицинской помощи.

- Один из дефектов, по мнению специалистов, заключается в том, что не полностью заполнена амбулаторная карта. В ней действительно нет словосочетания «состояние удовлетворительное». Но тем не менее из тех данных, которые в карте есть, видно, что врач все необходимые обследования систем организма - сердечно-сосудистой, пищеварительной, кожного покрова - провела. Единственное, она не написала, что состояние удовлетворительное, но из результатов обследования это следовало. За такое нарушение может быть дисциплинарное взыскание, но и то под очень большим вопросом, - рассказывает адвокат педиатра Анна Коткова.

У адвоката Екатерины Батягиной, представляющей в суде интересы потерпевшей стороны, другой взгляд на данный дефект.

- Весь осмотр врачом ребенка проходил на глазах у матери. При этом педиатр только попросила мальчика открыть рот и осмотрела ротовую полость, помяла живот и поставила другой диагноз - ОРВИ, фарингит и назначила новое лечение, отменив антибиотики. Больше врач-педиатр никаких манипуляций по осмотру не проводила, и именно поэтому в его амбулаторной карте нет записей степени тяжести состояния ребенка, - говорит юрист.

По ее словам, в медицинском документе нет данных об уровне артериального давления, не отражено состояние органов брюшной полости, не полностью отмечено состояние сердечно-сосудистой системы - нет полных характеристик пульса и тонов сердца, а также отсутствуют данные об оценке мочеиспускания. При этом адвокат отмечает, что перед осмотром мама мальчика пояснила врачу, что «у него рвота, слабость, очень бледные губы и белый язык и уже 6 часов не было мочеиспускания».

В заключении экспертизы также сказано, что тяжесть состояния ребенка недооценена врачом. По мнению Анны Котковой, данная информация не нашла своего подтверждения.

- Мальчик находился в удовлетворительном состоянии. Врач диагностировала ОРВИ и назначила лечение, тяжелым состояние ребенка на момент осмотра не было, - поясняет адвокат.

Еще один дефект, считают эксперты, заключается в том, что врач не предложила госпитализировать больного.

- Согласно клиническим рекомендациям, есть исчерпывающий перечень, когда ребенка необходимо госпитализировать. Ни под один пункт этого перечня мальчик не подходил. Сама Яровикова говорит: если бы у нее было малейшее сомнение в том, что ребенок нуждается в госпитализации, что состояние угрожает жизни, она бы с собственного мобильного вызвала ему скорую. Но не было такой необходимости абсолютно, - говорит Анна Коткова.

Екатерина Батягина в ответ цитирует экспертов:

- При адекватной оценке тяжести состояния ребенка на момент осмотра 23 апреля 2018 года, позволяющей заподозрить осложнения ОРВИ, врачом не предложена госпитализация ребенка в стационар. В случае принятия участковым педиатром около 11 часов решения о незамедлительной госпитализации больного теоретически имелась возможность предотвращения летального исхода.

Несмотря на наличие ряда дефектов, эксперты обеих комиссий приходят к одному выводу:

- Между дефектами и следствием в виде смерти ребенка причинно-следственной связи нет. Миокардит как осложнение ОРВИ врач не могла диагностировать. На момент осмотра таких признаков миокардита, как синюшность кожных покровов, посинение слизистых, одышка, затрудненное дыхание, не было. Они потом развились, молниеносно. Если бы по стечению обстоятельств Яровикова смотрела мальчика не в 11, а, например, в 15 часов, она бы эти признаки заметила, а на тот момент они отсутствовали, - отмечает Анна Коткова.

Адвокаты обеих сторон по-разному оценивают квалификацию действиям врача, которую дали следователи.

- Органами следствия, на основании указанных выводов судебно-медицинской экспертизы, а также иных доказательств по делу, абсолютно обоснованно и правомерно была дана квалификация действиям, а точнее бездействию врача - «Неоказание помощи больному», - такой точки зрения придерживается Екатерина Батягина.

Анна Коткова оспаривает вообще наличие какой-либо статьи в действиях Любови Яровиковой:

- Как минимум последней статьи «Неоказание помощи больному» не может быть в принципе. Врачебная помощь была оказана. Яровикова вышла по вызову, осмотрела ребенка, назначила лечение. Как в такой ситуации можно говорить о неоказании помощи? Не оказана помощь тогда, когда не выезжают, не осматривают, не назначают лечение. На мой взгляд, статью 109 «Причинение смерти по неосторожности» изменили чисто формально, у нее срок давности уже прошел. По 124 статье («Неоказание помощи больному» - прим. ред.) он будет шесть лет.

Произошедшая история вызвала громкий резонанс в городе. В петиции, о которой мы упоминали выше, ивановцы требовали справедливого рассмотрения дела. Коллеги Любови Яровиковой не раз собирались у здания Ленинского районного суда и в мирной форме выражали несогласие с позицией обвинения. После заседания, которое состоялось 30 октября, мама умершего мальчика, глядя на врачей с плакатами, в интервью ивановскому телеканалу «Барс» сказала, что из ее трагедии «устроили самый настоящий цирк».

Рассмотрение дела тянулось год. С октября 2019 года судебные заседания переносили 20 раз и четырежды приостанавливали производство. Причины для этого были разными: болезнь обвиняемой и потерпевшей - мамы умершего мальчика, неявка свидетелей, «необходимость истребования новых доказательств». И вот сегодня врач-педиатр услышала приговор.

- Любовь Яровикову признали виновной в неоказании помощи больному и назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, в течение двух лет педиатр не сможет заниматься врачебной деятельностью, - сообщила адвокат потерпевшей стороны Екатерина Батягина.

Ни мама умершего мальчика, ни Любовь Яровикова еще не решили, будут ли обжаловать вынесенный приговор.