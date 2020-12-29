Всего заражений: 21917 (+191)Всего выздоровлений: 20533 (+189)Умер: 179 человек (+2)Гостиницы: работаютЗоопарк: работаетКинотеатры: работаютТеатры: работают (продажа билетов через место)Музеи: работают, есть ограничения по численности туристических группИзоляция для приезжих: нетУсилен контроль за соблюдением масочного режимаВведен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00Введен режим самоизоляции для людей старше 65 летОт коронавируса скончались еще два жителя Ярославской области - 81-летняя женщина и 59-летний мужчина. Количество заболевших COVID-19 увеличилось на 191 человека. При этом за сутки выписали 189 ярославцев.В настоящее время на инфекционные койки госпитализированы 2051 пациент: 826 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 1225 с типичной клиникой заболевания. На карантине после контакта с заразившимися находятся 8120 человек.Статистика распространения коронавируса по региону:Ярославль - 10663;Рыбинск - 3157;Ростовский МР - 1295;г.о. Переславль-Залесский - 1090;Тутаевский МР - 825;Ярославский МР - 718;Угличский МР - 567;Гаврилов-Ямский МР - 561;Некрасовский МР - 493;Борисоглебский МР - 487;Пошехонский МР - 457;Рыбинский МР - 429;Даниловский МР - 216;Некоузский МР - 206;Мышкинский МР - 200;Большесельский МР - 158;Первомайский МР - 152;Любимский МР - 132;Брейтовский МР - 111.