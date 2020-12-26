Жертвой телефонных мошенников стала 61-летняя жительница Череповца. Пенсионерка, думая, что спасает свои сбережения, за восемь часов сделала 239 переводов на общую сумму 3,5 миллиона рублей.Действовали злоумышленники по классической схеме. Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником московской полиции. Он сообщил, что со счета пенсионерки пытаются перевести деньги в Ростовскую область. Череповчанка ответила, что никаких операций в данный момент не совершает. На это «полицейский» пояснил, что под их подозрение попали несколько сотрудников одного из столичных банков. Пенсионерка отметила, что в названном банке у нее вкладов нет, зато есть в других. Мужчина сказал, что проверит данную информацию и перезвонит.Спустя 15 минут раздался телефонный звонок. На этот раз с женщиной разговаривал «сотрудник службы безопасности банка». Мошенник подтвердил, что с деньгами пенсионерки происходит что-то подозрительное, и убедил ее перевести средства на «безопасный» счет. Операцию по спасению финансов договорились провести на следующий день.- В установленное время череповчанке вновь позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что та должна обналичить все свои вклады во всех финансовых организациях. Причем мужчина уверил женщину: пользоваться снятыми деньгами нельзя, так как они «меченые». По этой причине их сначала необходимо положить на новые счета, и только потом, спустя время, можно будет ими воспользоваться, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.Доверчивая пенсионерка выполнила все указания злоумышленников. В трех банках она сняла деньги и переводами по 15 тысяч рублей отправила их на «безопасные счета». И только придя домой, женщина вспомнила, что слышала о похожих случаях мошенничества, и обратилась в полицию.Как отметили в региональном ведомстве, в тот день пострадавшая стала не единственной жертвой мошенников. Еще три жителя Вологодской области лишились в общей сложности 3,9 миллиона рублей. В настоящее время правоохранители ищут тех, кто причастен к совершению преступлений.Сотрудники полиции напоминают: чтобы не стать жертвами мошенников, необходимо соблюдать простые правила:1) не верьте звонкам из «банков» и других организаций. Банковские и государственные служащие не станут интересоваться данными вашей карты;2) при получении звонка о том, что ваша карта заблокирована или по ней проходят сомнительные операции, ни в коем случае не сообщайте конфиденциальные данные (номер банковской карты, PIN-коды и другие). Проверьте информацию, самостоятельно позвонив в контактный центр банка;3) не открывайте ссылки и файлы, пришедшие с незнакомых электронных адресов, удаляйте подозрительные сообщения.